    VOJNA

    Ubita delavca energetskega podjetja

    Ruski napad na severu Ukrajine.
    FOTO: Andrew Kravchenko Afp
    FOTO: Andrew Kravchenko Afp
    STA, S. U.
     11. 10. 2025 | 12:05
     11. 10. 2025 | 12:10
    2:10
    Rusija pred zimo nadaljuje napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. V ruskem napadu z brezpilotnim letalom v regiji Černihiv na severu Ukrajine sta bila ubita dva delavca lokalnega energetskega podjetja. Po navedbah civilne zaščite so brezpilotna letala zadela službena vozila podjetja. Štirje drugi zaposleni so bili poškodovani.

    "Kljub nevarnosti ponovnih napadov reševalci v Černihivu nadaljujejo svoje delo še z večjo intenzivnostjo, da bi pomagali prizadetim in odpravili posledice ruskih napadov," je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila civilna zaščita.

    Skupno je Rusija na severu, jugu in vzhodu Ukrajine izvedla napade s skupno 78 droni. Od tega je bilo 54 sestreljenih ali strmoglavljenih, več kot 20 pa jih je padlo na šest različnih krajev.

    Zaradi ruskega napada so davi ostali brez oskrbe z energijo obsežni deli južne ukrajinske regije Odesa, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tamkajšnje oblasti. Lokalno energetsko podjetje DTEK je kasneje navedlo, da so uspeli ponovno vzpostaviti oskrbo z električno energijo več kot 240.000 gospodinjstvom v regiji.

    Odkar je Rusija leta 2022 napadla Ukrajino, vsako zimo cilja na ukrajinsko energetsko omrežje, zaradi česar je več milijonov gospodinjstev ostalo brez elektrike, ogrevanja in oskrbe z vodo, kar Kijev označuje za vojni zločin. Rusija zanika, da bi napadala civiliste, in trdi, da Ukrajina uporablja energetske objekte za napajanje svojega vojaškega sektorja.

    V petek je bila zaradi obsežnega ruskega napada prekinjena oskrba z elektriko v številnih delih prestolnice Kijev in še devetih drugih ukrajinskih regijah. Iz DTEK so davi sporočili, da so uspeli ponovno vzpostaviti električno oskrbo več kot 800.000 gospodinjstvom v Kijevu.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je označil petkove ruske napade za "višek podlosti" in pozval zahodne države k zaostritvi sankcij zoper Moskvo.

