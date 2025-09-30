  • Delo d.o.o.
    OCENA IFIMES

    Ugledni strokovnjak: Dodikov denar preplavil Slovenijo! Gre za ameriški eksperiment (VIDEO)

    Zijad Bećirović je v intervjuju razkril, da ima Milorad Dodik kar tri milijarde kapitala v Sloveniji. »Slovenija je okužena z njegovim kapitalom«.
    Izr. prof. dr. Zijad Bećirović FOTO: IFIMES
    Izr. prof. dr. Zijad Bećirović FOTO: IFIMES
    N. Č.
     30. 9. 2025 | 14:53
    3:00
    »Dodikov SNSD je politično-mafijsko prisoten na celotnem Balkanu. Amerika mora uvesti sankcije Slovencem, ki so pomagali Dodiku. Izvesti je treba 'dedodikizacijo' Slovenije,« je dejal Zijad Bećirović, direktor Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) iz Ljubljane. V gostovanju na TV Face je razkril skrivne podatke, zaradi katerih so uvedene sankcije Miloradu Dodiku:

    »Dodik je iz Slovenije naredil svojo entiteto! Slovenija mu je pomembnejša kot Republika Srbska in tako imenovani ‘srbski svet’. Dodika morate loviti na denarju. Dodik je mednarodni eksperiment, ameriški – in ta eksperiment se končuje. Dodikov konec se bliža, o svoji usodi ne odloča sam …«

    »Amerika mora uvesti sankcije Slovencem, ki so pomagali Dodiku. Izvesti je treba 'dedodikizacijo' Slovenije. Dodik ima tri milijarde kapitala v Sloveniji,« je dejal Bećirović in dodal, da gre za ameriško oceno.

    »Ima nepremičnine in podjetja po vsej državi«

    »Dodikove lovke najdemo po vsej Sloveniji. Ima nepremičnine in podjetja po vsej državi; nič ni na njegovo ime,« je dejal Bećirović. Po njegovih besedah sta Dodik in SNSD v fazi metastaze – vsak rešuje svojo glavo in njegov odhod je neizogiben.

    »Dodikov kapital je še vedno varen v Sloveniji. Lahko pride v Slovenijo kadarkoli. Dodikovemu kapitalu vstop v Slovenijo ni prepovedan. Slovenija je okužena s kapitalom Milorada Dodika,« je še dodal in ocenil, da bi Dodik na naslednjih volitvah lahko celo oblikoval novo slovensko vlado.

    »On je Slovenijo pripeljal v situacijo, da bi po volitvah lahko on oblikoval novo slovensko vlado. To zveni neverjetno, morda celo shizofreno. V Sloveniji je postavil takšno mrežo, da je prodrl v ekonomski, varnostno-obveščevalni in politični sistem države – in to ogroža vsako državo. Slovenija zato potrebuje pomoč Amerike,« razkriva Bećirović.

    Meni tudi, da je noro, da Dodik računa na pomoč Donalda Trumpa.

    »BiH ni prioriteta ameriške administracije. Dodik financira ljudi, ki so blizu Trumpu, vprašanje pa je, kako to počne. Rusi vedo, da Dodik pogosto menja svoje barve; to je človek, ki je postal breme za vse. Celo EU sodeluje pri secesionizmu Milorada Dodika. Tujci vedo o Dodiku več, kot on sam o sebi. Laura Codruța Kövesi (prva evropska glavna tožilka) bi morala svoje preiskave usmeriti proti BiH,« je sklenil Bećirović.

    Več iz teme

    Milorad DodikSlovenijapolitikaSvet kapitalaZijad Bećirović
