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    Umrla je znana slovenska pevka zabavne glasbe

    Lidija Kodrič se je zapisala v zgodovino slovenske popevke. Na njej je leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva.
    Simbolična slika FOTO: Yulia-images Getty Images
    Simbolična slika FOTO: Yulia-images Getty Images
    STA, M. J.
     18. 9. 2026 | 19:01
    1:31
    A+A-

    V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič, poroča spletni portal RTVS MMC. Kodrič se je v zgodovino slovenske popevke zapisala s pesmimi, kot so Neizpeta melodija, Danes mi je šestnajst let, Kdor rad živi v miru in Forza, fešta!

    Lidija Kodrič FOTO: Uroš Hočevar
    Lidija Kodrič FOTO: Uroš Hočevar

    Prejela mnogo priznanj

    Lidija Kodrič se je rodila leta 1944 v Kranju. Leta 1962 je na mariborskem festivalu popevk Katedra slavila s skladbo Moja mala tiha sreča, istega leta je nastopila tudi na prvem festivalu Slovenske popevke na Bledu. Na Slovenski popevki je leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva s skladbo Neizpeta melodija, naslednje leto pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je prejela mnogo priznanj.

    Leta 2004 je s pesmijo Tvuoje uorglice zmagala na Festivalu narečnih popevk, dve leti kasneje je zmago ponovila s pesmijo Forza, fešta!. Med njene bolj znane skladbe sodijo tudi pesmi Pesem o mladosti, Čas beži in Kar z drugo pleši twist, še poroča portal RTVS.

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