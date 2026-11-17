Na območju Bresternice pri Mariboru se je v ponedeljek zjutraj zgodila prometna nesreča III. kategorije, v kateri se je huje poškodovala voznica mopeda. Po doslej znanih informacijah sta trčila voznik osebnega avtomobila in voznica mopeda. Ta je po trčenju padla po vozišču in se pri tem huje poškodovala. Na kraj nesreče so prišli reševalci, ki so jo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.

Policija opozarja na previdnost v prometu

Policija ob takšnih dogodkih vse udeležence v prometu opozarja na dosledno upoštevanje prometnih pravil in prilagajanje hitrosti razmeram na cesti. Voznike avtomobilov poziva, naj bodo posebej pozorni na ranljivejše udeležence v prometu, predvsem motoriste, mopediste in kolesarje. Pred spremembo smeri vožnje, zavijanjem in prehitevanjem naj se vedno prepričajo, da s tem ne ogrožajo drugih.

Tudi vozniki mopedov naj poskrbijo za svojo varnost, uporabljajo zaščitno čelado, upoštevajo omejitve hitrosti in vozijo tako, da jih drugi udeleženci pravočasno opazijo. Pomembno je tudi vzdrževanje varnostne razdalje in izogibanje tveganim manevrom. Le z odgovorno in strpno vožnjo lahko vsi skupaj prispevamo k večji varnosti na cestah.