V Izoli težave s sosedo: 88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

Policisti so v soboto ob 02.03 posredovali v okolici Portoroža, od koder je klicala ženska in prijavila, da je njeno mamo pretepel partner. Policisti so ugotovili, da je 39-letni moški zaradi ljubosumja odrinil in udaril svojo partnerko, pri čemer je ta dobila lahke telesne poškodbe. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe bodo policisti zoper moškega podali kazensko ovadbo.

88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

Ob 11.09 so prejeli klic ženske, ki je naznanila, da ima v Izoli težave s sosedo, ki jo neprestano nadleguje. Policisti so sporočili, da se je 88-letna ženska na hodniku stanovanjskega bloka prepirala z očetom in mamo prijaviteljice. Prijaviteljica jo je povprašala, kaj hoče, starejša ženska pa jo je nagnala in začela s palico mahati proti njej. Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti zoper kršiteljico uvedli hitri postopek.

41-letni moški zaspal pred njenimi vrati, policistov ni upošteval

Policisti so bili ob 12.38 napoteni do enega izmed stanovanjskih blokov v Kopru, od koder so prejeli klic, da pred vhodnimi vrati enega izmed stanovanj leži oziroma spi neznani moški. Policist so ugotovili, da je prijaviteljica moškega opozorila, da naj se odstrani od vrat, nakar je slednji nanjo pričel vpiti in jo žaliti. 41-letni moški je vpil in žalil tudi policiste ter njihovih ukazov, da s kršitvijo preneha, ni upošteval. Ker je vidno pijan s kršitvijo javnega reda in miru nadaljeval, so mu policisti odredili pridržanje ter mu izdali plačilni nalog.