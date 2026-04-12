    JAVNI RED IN MIR

    V Izoli težave s sosedo: 88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

    41-letni moški zaspal pred vrati stanovanja, policistov ni upošteval.
    Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
    Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ai
    M. U.
     12. 4. 2026 | 17:20
    Policisti so v soboto ob 02.03 posredovali v okolici Portoroža, od koder je klicala ženska in prijavila, da je njeno mamo pretepel partner. Policisti so ugotovili, da je 39-letni moški zaradi ljubosumja odrinil in udaril svojo partnerko, pri čemer je ta dobila lahke telesne poškodbe. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe bodo policisti zoper moškega podali kazensko ovadbo.

    88-letnica jo je nagnala in s palico mahala proti njej

    Ob 11.09 so prejeli klic ženske, ki je naznanila, da ima v Izoli težave s sosedo,  ki jo neprestano nadleguje. Policisti so sporočili, da se je 88-letna ženska na hodniku stanovanjskega bloka prepirala z očetom in mamo prijaviteljice. Prijaviteljica jo je povprašala, kaj hoče, starejša ženska pa jo je nagnala in začela s palico mahati proti njej. Zaradi kršitve javnega reda in miru so policisti zoper kršiteljico uvedli hitri postopek.

    41-letni moški zaspal pred njenimi vrati, policistov ni upošteval 

    Policisti so bili ob 12.38 napoteni do enega izmed stanovanjskih blokov v Kopru, od koder so prejeli klic, da pred vhodnimi vrati enega izmed stanovanj leži oziroma spi neznani moški. Policist so ugotovili, da je prijaviteljica moškega opozorila, da naj se odstrani od vrat, nakar je slednji nanjo pričel vpiti in jo žaliti. 41-letni moški je vpil in žalil tudi policiste ter njihovih ukazov, da s kršitvijo preneha, ni upošteval. Ker je vidno pijan s kršitvijo javnega reda in miru nadaljeval, so mu policisti odredili pridržanje ter mu izdali plačilni nalog.

    JAVNI RED IN MIR

    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NASVET

    Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

    Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVJE

    Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POSTANI VOJAK

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    8. 4. 2026 | 14:04
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NASVET

    Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

    Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVJE

    Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    POSTANI VOJAK

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    8. 4. 2026 | 14:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
    PromoPhoto
    Novice  |  Kmetijske novice
    NASVET

    Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

    Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
    9. 4. 2026 | 11:15
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REŠITEV

    Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    DOBRO JE VEDETI

    Je to razlog za (pre)visoke račune?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ČUDOVITO

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNO

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    7. 4. 2026 | 08:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
