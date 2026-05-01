V Kopru mu je nenadoma postalo slabo, trčil v poslovno stavbo

V četrtek ob 12.50 so policisti posredovali na Cesti Marežganskega upora v Kopru, kjer je osebni avtomobil trčil v poslovni objekt. 77-letni voznik osebnega avtomobila je tako vozil iz smeri Vanganela proti Kopru. Po izvozu iz krožišča na Cesto Marežganskega upora je zaradi nenadne slabosti zapeljal naravnost z vozišča in trčil v poslovni objekt ob desni strani ceste. Voznik je bil v nesreči lažje telesno poškodovan ter z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Izola.

Ženska vozilo poskušala ustaviti, vendar ji to ni uspelo

Ob 18.56 so bili policisti napoteni v Postojno, v bližino pustolovskega parka, kjer je 49-letna ženska stala ob ustavljenem vozilu in z desne strani vanj nameravala namestiti svoja psa. V tem trenutku se je vozilo pričelo premikati vzvratno, saj ročna zavora ni bila zategnjena. Ženska je vozilo poskušala ustaviti, vendar ji to ni uspelo. Pri tem ji je spodrsnilo, zaradi česar je padla ob vozilo in se pri tem lažje poškodovala. Na kraju so ji prvo pomoč nudili reševalci iz ZD Postojna. Policisti so ji zaradi opustitve dolžnega ravnanja ob zapustitvi vozila izdali plačilni nalog.