V Orto bar znova prihaja Easy Cure tribute band

Jutri zvečer ob 20. uri se v Orto bar v sklopu cikla koncertov Orto tribute – Poklon najboljšim vračajo Easy Cure, tribute band skupine The Cure. The Cure veljajo za eno največjih ikon alternativne glasbe, saj so pomembno sooblikovali zvok in vizualno estetiko celotne gotske ter post punk subkulture. Na glasbeni sceni so že več kot 50 let, njihov frontman in kitarist ter eden od ustanoviteljev je edinstveni Robert Smith z razmršenimi lasmi, črnim črtalom za oči, rdečo šminko in nežnim melanholičnim glasom.

Bogata diskografija banda je zdravilo za ljubitelje hipnotičnih mojstrovin in atmosferskih zvokov, le redki pa ne poznajo pesmi Lovesong, Just like heaven, Boys don't cry, Close to me, Lullaby. Italijanski Easy Cure obstajajo že 30 let in so bili omenjeni kot uradno priznani tribute band v okviru dogodka MTV Icon, posvečenega skupini The Cure, ki je leta 2004 potekal v Londonu. Za seboj imajo številne turneje po Združenem kraljestvu, Turčiji, Italiji, Švici, Belgiji, Sloveniji, na Nizozemskem, v Španiji in drugod. Zaradi vrhunskega nastopa in videza, ki zvesto in avtentično posnema slog The Cure, je obisk Easy Cure najboljša alternativa za resnično doživetje ikoničnega banda. Uporabljajo enake inštrumente in opremo za zvočne učinke kot prava zasedba Roberta Smitha. Obvezno za oboževalce enih in edinih The Cure!