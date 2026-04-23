V središču Ljubljane pozvali k legalizaciji konoplje, prisotni tudi člani političnih strank

Na ljubljanskem Kongresnem trgu so se danes na tradicionalnem političnem shodu Študentske organizacije Univerze v Ljubljani znova zbrali podporniki legalizacije konoplje. Zbrani so opozorili, da so državljani svojo voljo jasno izrazili na referendumu leta 2024. Zahtevali so ureditev zakonodaje o konoplji v skladu z izidi referenduma. Po prelomnih protestih v zadnjih letih, zmagi na referendumu in sprejetju zakona o konoplji za medicinske in znanstvene namene, je politični shod Marihuana Marš dobil novo težo in pomen, so prepričani organizatorji.

»Slovenija je danes najbližje celostni ureditvi zakonodaje o konoplji, kot je bila kadar koli prej, vendar boj še zdaleč ni končan. Prav zato je ključno, da pritisk ohranjamo in jasno ter vztrajno izražamo zahtevo po spremembah,« so zapisali pred današnjim shodom. Verjamejo, da ne glede na posameznikovo politično pripadnost drži dejstvo, da bo vsaka ureditev konoplje boljša od obstoječe prohibicije, ki po besedah vodje političnega shoda Marihuana Marš Mateja Svetine bolj spominja na srednji vek kot na 21. stoletje. Nemčija in Češka sta že sprejeli odločitev o modernizaciji zakonodaje na področju konoplje, kar po mnenju organizatorjev kaže, da so spremembe v tem delu Evrope mogoče. Prepričani so, da bi morali temu zgledu slediti tudi v Sloveniji in dokončno urediti še zakonodajo na področju osebne rabe.

Na shodu so spregovorili tudi nekateri politični predstavniki, ki so pozvali k legalizaciji. Po oceni predsednika Piratov Jasmina Feratovića je nesprejemljivo, da policija vsako leto kaznuje več kot 7000 ljudem zaradi uporabe konoplje. »Zakaj se policisti ne ukvarjajo s korupcijo, zakaj ne preiskujejo težjih kaznivih dejanj, zakaj sodstvo zapravlja čas v pregonu ljudi, ki s svojim početjem ne škodujejo nikomur?,« je bil oster. Po besedah predstavnice podmladka Mlada Levica Lane Nikolić kriminalizacija konoplje ne zmanjšuje uporabe in ne ščiti ljudi, temveč ustvarja zgolj stigmo, represijo in dobiček za kriminalne mreže. Da mora država zagotoviti dostop do varnih, nadzorovanih in kakovostnih konopljinih pripravkov vsem, ki jih potrebujejo, ter omogočiti široko lastno proizvodnjo tudi v Sloveniji, je prepričan tudi predstavnik Mladega foruma SD Jakob Mlakar.

Pred shodom pa so se oglasili tudi nasprotniki legalizacije konoplje. V zvezi Brez izgovora, Slovenskem združenju za kronične nenalezljive bolezni, Društvu za zdravje srca in ožilja, Inštitutu Utrip, Zavodu Vozim, Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Inštitutu za zdravje in okolje so opozorili, da pri legalizaciji konoplje ne gre zgolj za vprašanje individualne svobode, temveč kompleksno javnozdravstveno odločitev, ki negativno vpliva na varnost in zdravje celotne populacije. Poudarili so, da je ključno vlaganje v sistematično preventivno delo.