V streljanju na univerzi dva mrtva, več ranjenih

V streljanju na prestižni univerzi Brown v mestu Providence na severovzhodu ZDA sta bila v soboto ubita dva človeka, najmanj devet pa je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Strelec je s kraja pobegnil, policija ga še išče. Motiv za napad še ni znan.

Policija v zvezni državi Rhode Island išče osumljenca za napad na univerzi, ki je terjal dve življenji, še najmanj devet ljudi pa je poškodovanih, poročata nemška tiskovna agencija dpa in britanski BBC. Iz bolnišnice Rhode Island Hospital so sporočili, da je večina poškodovanih v kritičnem, toda stabilnem stanju. Identitete žrtev in ranjenih za zdaj niso javno objavili, po navedbah BBC so vsi študentje. Motiv za napad še ni znan.

Streljanje na univerzi Brown. FOTO: Taylor Coester/Reuters

Napad se je zgodil v soboto popoldan po lokalnem času v stavbi, kjer so ravno potekali izpiti. Univerzo, ki je ena najstarejših in najprestižnejših v ZDA, so po napadu zaprli, medtem ko je policija začela iskati strelca, ki je peš pobegnil s kraja dogodka in je še vedno na prostosti. Iskalni akciji se je po navedbah župana mesta Providence pridružilo več kot 400 policistov.

Predsednik ZDA Donald Trump se je na družbenih omrežjih odzval na napad in pozval k molitvi za žrtve in ranjene. »Naše glavno mesto je danes doživelo nepredstavljivo tragedijo. Naša srca so z ljudmi iz Providencea in vsemi tistimi, ki jih je prizadela,« pa je sporočil guverner zvezne države Rhode Island Dan McKee. Z napadom na kampusu univerze Brown se je število množičnih streljanj v ZDA za letos povzpelo na 389, kažejo podatki neodvisne spletne strani Gun Violence Archive, ki beleži tovrstne primere nasilja. Kljub pogostim streljanjem v ameriških šolah, podjetjih, trgovskih centrih in drugje na javnih prostorih so prizadevanja za zaostritev zakonodaje o orožju že leta neuspešna.