V tem kraju ob meji s Slovenijo boste za nepremičnino odšteli manj kot evro

Življenje postaja vedno držaje in po napovedih ekonomistov je to komaj začetek, pred nami je namreč menda precej težko obdobje. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nam grozijo višje cene skorajda vsega, od goriva do hrane, gradbenega materiala, elektrike … Podatki statističnega urada Eurostat kažejo, da se je marca rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom okrepila, medletna inflacija je namreč dosegla 2,5 odstotka, kar je 0,6 odstotka več kot februarja. Kljub temu pa tudi v evro območju obstaja nekaj držav, kjer je življenje nekoliko cenejše, ali pa je ugodna vsaj selitev tja. In dve sta v naši neposredni bližini. Majhna hrvaška mesta so že v preteklosti ponujala izjemno ugodne nepremičnine in druge ugodnosti, da bi ljudi spodbudila k priseljevanju. Iz malih mest na Hrvaškem se je v preteklih letih, podobno kot v Sloveniji namreč izselilo veliko mladih, ki so si boljše življenje poskušali poiskati v večjih mestih, hiše pa so ostale prazne in obsojene na propad.

Da bi situacijo rešili, denimo v kraju Legrad na severu Hrvaške, ki je od meje s Slovenijo oddaljen zgolj 50 kilometrov, ponujajo hiše za 13 ali 30 centov, cena pa se bo kmalu menda dvignila na evro. Župan Legrada Ivan Sabolić se je pred osmimi leti odločil izboljšati demografsko sliko občine, ki si od leta 2018 prizadeva privabiti mlade družine, torej tiste, v katerih starša nista starejša od 45 let, s prodajo zemljišč za gradnjo hiš ali starejših že obstoječih nepremičnin po simbolični ceni. Pred uvedbo evra je bila cena ena kuna, od leta 2023 med 13 in 30 centov, zaradi lažjega poslovanja pa nameravajo v kratkem ceno zaokrožiti na en evro. Občina je za tiste, ki želijo tako ugodno nepremičnino, postavila še en pogoj, in sicer potencialni kupci ne smejo biti lastniki še kakšne nepremičnine, čeprav ni jasno, ali to velja na splošno ali samo za Hrvaško. Prav tako morajo kandidati v Legradu prijaviti stalno prebivališče za najmanj 15 let. V primeru, da kupijo starejšo hišo, ki je potrebna temeljite obnove, jim občina finančno pomoč obljublja tudi pri tem.

Cene nepremičnin pa so v občini Legrad ugodne tudi, če ste povsem običajen kupec. Za 98 kvadratnih metrov veliko samostojno hišo s tremi spalnicami in eno kopalnico ter starejšo opremo je denimo treba odšteti 26.000 evrov, nekoliko bolj moderno opremljena samostojna hiša velikosti 61 kvadratnih metrov se medtem prodaja za 69.000 evrov.