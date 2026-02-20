  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    SOJENJE

    V zmaličeni pločevini pred črpalko na Tepanjah pet mrtvih, voznik danes na celjskem sodišču povedal tole

    Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.
    Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je predvidena zaporna kazen do osem let. FOTO: Blaž Samec
    Za povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti je predvidena zaporna kazen do osem let. FOTO: Blaž Samec
    STA, M. U.
     20. 2. 2026 | 11:28
     20. 2. 2026 | 11:28
    2:31
    A+A-

    Ukrajinec Dmytro Dobniuk, ki je 30. julija lani na avtocesti pri Tepanjah povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet ljudi, je danes na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču priznal očitano kaznivo dejanje. Tožilka Ksenja Cizl mu očita, da je nesrečo povzročil iz malomarnosti in zahteva 52 mesecev zaporne kazni ter stransko kazen.

    Pet sopotnic umrlo na kraju

    Po navedbah tožilke je 43-letni obdolženi poleti s kombiniranim vozilom vozil iz smeri Slovenske Bistrice proti Slovenskim Konjicam in na avtocesti trčil v kolono stoječih vozil. V nesreči je pet sopotnic umrlo na kraju dogodka, ena oseba pa je dobila posebno hude poškodbe.

    Tožilstvo mu očita neprilagojeno hitrost in uporabo mobilnega telefona, saj naj bi med vožnjo spremljal spletne vsebine in zato ni pravočasno zaznal zastoja. Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.

    Tožilka je ob upoštevanju teže dejanja in dejstva, da obdolženi doslej ni bil kaznovan, predlagala kazen štirih let in štirih mesecev zapora ter prepoved vožnje motornih vozil B kategorije za eno leto in tri mesece.

    Izjemno tragičen dogodek, priznanje naj bi prispevalo k hitrejšemu zaključku postopka

    Zagovornik obdolženega Ivo Grlica je po naroku dejal, da je njegova stranka v celoti prevzela odgovornost za nesrečo. Po njegovih besedah gre za izjemno tragičen dogodek, priznanje pa naj bi prispevalo k hitrejšemu zaključku postopka in vsaj delnemu razbremenjevanju svojcev žrtev. Podrobnosti zaradi nadaljnjega poteka sojenja ni želel komentirati.

    Obramba je med narokom predlagala izvedbo več dokazov, med drugim zaslišanje obdolženega ter izdelavo izvedenskega mnenja psihiatra o njegovem trenutnem duševnem stanju. Ker do dogovora o kazni med tožilstvom in obrambo ni prišlo, se bo postopek nadaljeval z izvedbo dokazov, o kazni pa bo odločilo sodišče.

    Okrožni sodnik Luka Grasselli je odločil, da se obravnava zaradi izvajanja dokazov in zahteve po senatnem sojenju preloži na 25. marec. Tožilka je ob tem ocenila, da obramba s predlaganimi dokazi skuša doseči znižanje predlagane kazni.

     

    Več iz teme

    sodiščesojenjesmrtna nesrečaprometna nesreča s smrtnim izidomDmytro Dobniuk
    ZADNJE NOVICE
    11:44
    Novice  |  Slovenija
    VESELJE NA VRTU

    Pravi mali čudež: med listi je Marija sredi zime zagledala lepe glave

    Znana pomurska pisateljica kuharskih knjig Marija Fras je tudi strastna vrtičkarica.
    Oste Bakal20. 2. 2026 | 11:44
    11:30
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Lastniki ogorčeni: zakaj za striženje psa nekje 35 €, drugje pa kar 120?

    Obisk pasjega frizerja je za mnoge lastnike kužkov stalnica; ne le zaradi urejenega videza, temveč predvsem zaradi skrbi za higieno, zdravje kože in dlake.
    Kaja Berlot20. 2. 2026 | 11:30
    11:28
    Razno
    SOJENJE

    V zmaličeni pločevini pred črpalko na Tepanjah pet mrtvih, voznik danes na celjskem sodišču povedal tole

    Za kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom iz malomarnosti je zagrožena kazen do osmih let zapora.
    20. 2. 2026 | 11:28
    10:33
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    ZADNJA VEČERJA

    Od 29.000 kalorij do ene same olive. To so najbolj nenavadni zadnji obroki obsojencev na smrt

    V Združenih državah je bila možnost izbire zadnjega obroka dolga leta del ustaljenega postopka pri smrtni kazni.
    20. 2. 2026 | 10:33
    10:28
    Novice  |  Slovenija
    MED SOSEDI

    Je Slovenija res pred Hrvaško? Golobova vlada objavila primerjavo, a hrvaški ekonomist zdaj razkriva ozadje

    Z objavo teh podatkov je slovenska vlada odgovorila na očitke, da je Hrvaška v zadnjih treh letih prehitela Slovenijo in da je Slovenija med državami z najvišjo davčno obremenitvijo dela.
    20. 2. 2026 | 10:28
    10:19
    Promo
    Razno
    NA BOLJE

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    KINEZIOLOGIJA

    Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    18. 2. 2026 | 10:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    HITRI KREDIT

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    17. 2. 2026 | 13:59
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TUJI TRGI

    To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    HITRI KREDIT

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    17. 2. 2026 | 13:59
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TUJI TRGI

    To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PAMETNI TELEFON

    Želite biti med prvimi?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    18. 2. 2026 | 09:44
    Promo
    Razno
    NA BOLJE

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    NAKUP STANOVANJA

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    18. 2. 2026 | 11:18
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    VRTNO POHIŠTVO

    Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    20. 2. 2026 | 10:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    AVTOMOBILI

    Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki