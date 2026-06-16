Vita Nia (2) nujno potrebuje nov dom: »Že ob rojstvu so jo morali oživljati, zdaj pa je njeno zdravje resno ogroženo« (FOTO)

Društvo Viljem Julijan je na družbenem omrežju Facebook opozorilo na stisko dveletne Vita Nie, ki se od rojstva bori z redko genetsko boleznijo. Poleg zahtevnega zdravstvenega stanja se njena družina zdaj sooča še z neprimernimi bivalnimi razmerami, ki lahko dekličine težave še dodatno poslabšajo.

Vita Nia se je rodila s Pfeifferjevim sindromom, redko genetsko boleznijo, ki povzroča številne zdravstvene zaplete. Kot so zapisali v društvu, je deklica že ob rojstvu potrebovala oživljanje zaradi zastoja srca, kmalu zatem pa je prestala tudi urgentno operacijo dihalnih poti, saj ni mogla samostojno dihati. Zaradi bolezni ima močno okvarjen vid in sluh, še danes pa se vsakodnevno sooča z resnimi težavami z dihanjem. Njene dihalne poti so močno zožene, zato lahko že manjši dejavniki iz okolja pomembno vplivajo na njeno zdravstveno stanje. Prav zato so v društvu posebej izpostavili razmere, v katerih družina trenutno živi.

»Vlaga, ki že sicer izrazito škoduje zdravju, je za Vita Nio še posebej nevarna, saj dodatno poslabšuje njene že tako hude težave z dihanjem,« opozarjajo v Društvu Viljem Julijan. Družina namreč prebiva v najemniškem stanovanju, ki ga pesti vlaga in je po njihovih navedbah neprimerno za bivanje. Ker je dekličino zdravstveno stanje zelo zahtevno, bi selitev v ustreznejše bivalno okolje lahko pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti njenega življenja.

Za Vita Nio in stroške njene nege, oskrbe, terapij, medicinskih pripomočkov in prehrane lahko pošljete tudi sms s ključno besedo NIA5 ali NIA10 na 1919.

Zaradi resnosti položaja so v društvu javnost pozvali k pomoči pri iskanju primernega doma. Iščejo stanovanje, hišo ali bivalni vikend, ki bi družini omogočil bolj zdrave in varne življenjske razmere. Ob tem napovedujejo tudi poziv pristojnim institucijam, naj primer obravnavajo prednostno in pomagajo najti čim hitrejšo rešitev. »Vita Nia nujno potrebuje nov, varen in zdrav dom,« so poudarili v objavi in ljudi pozvali k deljenju informacije. Kljub številnim zdravstvenim preizkušnjam deklica po besedah društva vsak dan znova dokazuje izjemno moč in borbenost. Njena zgodba je zato ganila številne sledilce, ki že delijo objavo v upanju, da bo družina čim prej našla primernejši dom.