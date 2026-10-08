Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah: takšno je referendumsko vprašanje, preberite tudi mnenja za in proti

V nedeljo volivke in volivce čaka super referendumski dan, ko bomo odločali kar o štirih vprašanjih. Eden od referendumov bo zakonodajni, trije posvetovalni in na posvetovalnih bomo lahko izrazili svoje mnenje tudi o tem, ali želimo, da imajo tujci, prebivalci tretjih držav, torej tistih izven meja Evropske unije, še naprej pravico odločati o tem, kdo bo župan občine, v kateri v Sloveniji živijo.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo takole: »Ali ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije?«

Morda nekoliko zapleteno in predvsem dolgo vprašanje, a pravzaprav povsem preprosto - ali želite, da tisti, ki živijo v Sloveniji, pa nimajo slovenskega državljanstva ter prihajajo iz države, ki ni v Evropski uniji (tretje države), lahko volijo na lokalnih volitvah v Republiki Sloveniji.

V primeru, da ne želite, da imajo prebivalci tretjih držav pravico voliti na lokalnih volitvah v Sloveniji, obkrožite ZA, če želite, da imajo državljani tretjih držav pravico voliti na lokalnih volitvah v Sloveniji, pa obkrožite PROTI. V primeru, da boste na referendumsko nedeljo v dvomih, ali vprašanje pravilno razumete, preberite še enkrat. Pa drugič in tretjič. Raje malce dlje posedite za volilno mizico, kot da bi pozneje obžalovali, da ste glasovali drugače, kot ste želeli, ker ste se zmedli ali vprašanja niste dobro razumeli.

NSi: O Sloveniji naj odločajo slovenski državljani

Organizatorji kampanje pred nedeljskim referendumom, ki so za to, da tujci tretjih držav na lokalnih volitvah nimajo volilne pravice, menijo, da naj bo volilna pravica vezana na državljanstvo. Sem spadajo Demokrati. Anžeta Logarja, Fokus Marka Lotriča, Nova Slovenija - krščanski demokrati (NSi), Slovenska demokratska stranka (SDS) in Slovenska ljudska stranka (SLS).

S tem se Slovenija pridružuje državam EU, ki se prav tako odločajo za takšno ureditev volilne pravice.

SDS je za to, da na lokalnih volitvah volijo državljani Slovenije in drugih držav članic EU, ne pa državljani tretjih držav. Politične pravice so tesno povezane z državljanstvom, demokratično legitimnostjo in odgovornostjo do skupnosti. Ob velikih demografskih spremembah ni vseeno, kdo odloča o občinskih svetih in razvoju naših krajev. O prihodnosti slovenskih lokalnih skupnosti naj odločajo slovenski in evropski državljani. Volilna pravica naj bo vezana na državljanstvo, menijo pri SLS. Pogoji za pridobitev državljanstva so jasni ter prinašajo tako pravice kot dolžnosti. Razumemo zadržke ob odpovedi matičnemu državljanstvu, a brez prevzema dolžnosti ni mogoče zgolj zahtevati pravice in ni mogoče soodločati o politiki, tudi lokalni, ki vpliva na prebivalce preko gradnje vrtcev, zdravstvenih domov, cest itd. za nekaj rodov naprej. Državljani tudi tretjih držav ostajajo cenjeni gostje, ki so lahko udeleženi v sooblikovanju politik v državi gostiteljici s pobudami in predlogi.

O Sloveniji naj odločajo slovenski državljani - ureditev volilne pravice na lokalnih volitvah naj bo torej takšna kot na državnih volitvah, menijo v NSi. »S tem se Slovenija pridružuje državam EU, ki se prav tako odločajo za takšno ureditev volilne pravice. Kdor ima namen ostati v Sloveniji, se bo trudil pridobiti državljanstvo. Ko bo polnopravni državljan, bo lahko volil na vseh volitvah. Prilagoditev volilne pravice na lokalnih volitvah tujcem iz tretjih držav ne jemlje pravice do sodelovanja v drugih procesih odločanja v lokalnih skupnostih,« so še zapisali.

Cenimo prispevek ljudi, ki so se k nam priselili, ki delajo in ustvarjajo, spodbujamo njihovo vključevanje v družbo in pridobitev slovenskega državljanstva, če si to želijo.

Pri lokalni volilni pravici gre za vprašanje pravičnosti in vzajemnosti, ne za nasprotovanje tujcem ali posamezni narodnosti, pa so prepričani Demokrati. Ni razumnega razloga, da imajo državljani tretjih držav v Sloveniji politično pravico, ki je slovenski državljani v njihovih državah pod primerljivimi pogoji nimajo. Volilna pravica je temeljna politična pravica, zato mora država zaščititi položaj svojih državljanov. Demokrati Anžeta Logarja zagovarjamo enaka merila za vse in zato podpiramo omejitev lokalne volilne pravice na državljane Slovenije in EU. V Fokusu Marka Lotriča pa pravijo: »Državljanstvo razumemo kot trajno vez z državo. Ta vez mora biti temelj političnega odločanja tudi na lokalni ravni. Pravila morajo biti pregledna in enaka za vse, ki izpolnjujejo iste pogoje. Cenimo prispevek ljudi, ki so se k nam priselili, ki delajo in ustvarjajo, spodbujamo njihovo vključevanje v družbo in pridobitev slovenskega državljanstva, če si to želijo. Zato bomo glasovali za, kajti takšna ureditev je v večini držav. Državljanstvo prinaša pravice in odgovornosti, zato naj ima težo pri odločanju o prihodnosti občin.«

Gibanje Svoboda: Koalicije ne zanima, kaj menijo državljani

Tisti, ki so proti, temu, da tujci tretjih držav na lokalnih volitvah nimajo volilne pravice, pa opominjajo, da gre za odvzem več kot 20 let stare pravice ljudi, ki so po petih letih življenja v Sloveniji del skupnosti. Med tiste, ki volivke in volivce nagovarjajo, naj v nedeljo obkrožijo proti, spadajo Gibanje Svoboda, Levica, Mi, Socialisti!, Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča, Socialni demokrati (SD), Kulturno društvo Gmajna, Sindikat za ustvarjalnost in kulturo Zasuk, stranka Nič od tega in Alternativa za Slovenijo, Vesna - zelena stranka in društvo Amnesty International Slovenije.

Zakon je že sprejet, zdaj pa koalicija ljudi sprašuje za mnenje, kar je absurd.

»Zagovarjamo, da je treba glasovati proti na posvetovalnem referendumu o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Ta referendum zgolj preusmerja pozornost od referenduma o politični policiji. Koalicije ne zanima, kaj menijo državljani. Zakon je že sprejet, zdaj pa koalicija ljudi sprašuje za mnenje, kar je absurd. Zakon se ne dotika migrantov, ki so prišli k nam včeraj, pač pa ljudi, ki so najmanj pet let del naše skupnosti in imajo pri nas stalno prebivališče,« pravijo v Gibanju Svoboda. V Kulturnem društvu Gmajna pa: »Več kot 103.000 ljudi, ki v Sloveniji stalno živijo, je čez noč izgubilo glas na lokalnih volitvah. 364 dni so naši sosedje, sodelavci in starši otrok v istih šolah, na volilni dan pa ponovno postanejo 'tujci'. Nasprotujemo politiki, ki iz ljudi ustvarja grešne kozle ter s strahom in razdvajanjem opravičuje njihovo izključevanje. Ti ljudje niso grožnja Sloveniji, ampak del naših lokalnih skupnosti. Slovenija potrebuje vključevanje, ne novih delitev. Zato bomo 11. oktobra glasovali proti.«

Tujih volivcev je manj kot odstotek in očitno so pokazali interes za integracijo, če jih zanimajo lokalne volitve in skupnost, v kateri živijo.

V Levici se medtem sprašujejo, zakaj bi lahko na lokalnih volitvah glasoval nekdo iz Nemčije, nekdo iz Bosne ali Srbije, ki tu že deset let živi, dela in plačuje davke, pa ne? »Tujih volivcev je manj kot odstotek in očitno so pokazali interes za integracijo, če jih zanimajo lokalne volitve in skupnost, v kateri živijo. Ljudem, ki so naši sosedje in sodelavci, ne smemo odvzeti glasu pri odločanju o njihovi občini. Sodelovanje krepi povezanost skupnosti. V Levici smo za vključevanje in enakopravnost, proti izbrisu tujcev,« dodajajo. Proti so tudi v stranki Mi, Socialisti! »Namesto da bi ukrepala s pravično prerazporeditvijo bogastva, oblast ščiti privilegije kapitala z iskanjem grešnih kozlov. Krivi naše delavce iz tujine, ki so tu že desetletja in so državo pomagali zgraditi. Vzeti jim želi volilno pravico, čeprav je Slovenija njihova domovina. Hkrati bogatim milijonarjem podeljuje dodatne privilegije, čeprav grabijo naša stanovanja, da naši študenti in delavske družine ne morejo do domovanja. Mi, socialisti! ne bomo hlapci. Slovenija, naša dežela: obkroži proti nesolidarnosti,« pozivajo volivke in volivce.

SD: Odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav ni prioriteta

V stranki Prerod ob tem dodajajo, da je ta referendum nezakonit. »Po zakonu lahko DZ razpiše posvetovalni referendum, preden sprejme končno odločitev. Vladajoča koalicija pa je že sprejela zakon, in to po skrajšanem postopku, brez vsebinske obrazložitve. Sedaj pa želi spraševati državljane za mnenje. Gre za zlorabo posvetovalnega referenduma in odvzem že pridobljene pravice ljudem, ki so vključeni v lokalne skupnosti, saj tukaj stalno prebivajo vsaj pet let in vanje tudi prispevajo, ne bodo pa mogli soodločati o zadevah lokalnega pomena,« so jasni.

Če so medicinske sestre, negovalci in zdravstveni tehniki dovolj dobri, da skrbijo za naše zdravje, so dovolj dobri tudi za soodločanje v lokalni skupnosti.

Socialni demokrati menijo, da odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav ni prioriteta, zato »nasprotujemo populizmu, katerega cilj je razdeliti narod po principu deli in vladaj. Vsi, ki živimo v tej državi, se moramo skupaj boriti za to, da bo vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije pri nas najlepše. Če so medicinske sestre, negovalci in zdravstveni tehniki dovolj dobri, da skrbijo za naše zdravje, so dovolj dobri tudi za soodločanje v lokalni skupnosti. 11. oktobra proti odvzemu volilne pravice!« V Sindikatu za ustvarjalnost in kulturo Zasuk ostro zavračajo vladne napade na njihove delavce iz tujine, ki so v lokalnih okoljih že domačini in imajo vso pravico odločati o občinskemu razvoju. »Tujci so vedno priročni grešni kozli - razen tisti, ki izvajajo genocid. In namesto da bi na referendumu odločali, ali se državljani strinjamo z vladnim podrejanjem Izraelu, hočejo, da se opredelimo do pravice glasu 7500 naših delavcev iz tujine, kot jih je glasovalo na zadnjih volitvah. Na te napade bomo združeni delavci 11. oktobra odgovorili s proti,« pravijo.

V stranki Nič od tega in Alternativa za Slovenijo so svojo odločitev, da bodo na referendumu podprli opcijo »proti«, utemeljili: »Občina odloča o šolah, vrtcih, cestah, komunali in drugih vsakdanjih zadevah, ki se tičejo kvalitete življenja v občini. Da so tujci pridobili volilno pravico na lokalnih volitvah, je bilo potrebno pet let neprekinjenega in zakonitega bivanja ter dobro znanje slovenskega jezika. Menimo, da ima tak človek, ki se je integriral v okolje, tudi pravico sodelovati pri urejanju lokalnega okolja, v katerem živi.«

Ti ljudje tukaj delajo, so naši sosedje in prijatelji, dovolj dolgo, da imajo upravičen interes soodločati o zadevah lokalnega pomena.

V Vesni - zeleni stranki pa menijo, da je volilna pravica civilizacijska pridobitev, ki jo je nedopustno odrekati, ko je enkrat že podeljena. »Tudi v primeru tujih državljanov s pridobljenim dovoljenjem za stalno prebivanje, po petih letih neprekinjenega zakonitega bivanja v Sloveniji. Torej leto dlje, kot traja mandat župana. Ti ljudje tukaj delajo, so naši sosedje in prijatelji, dovolj dolgo, da imajo upravičen interes soodločati o zadevah lokalnega pomena, kot je lokacija vrtcev, zelenih površin, sežigalnic,« pravijo. »Smo proti odvzemu pravice državljanom tretjih držav, da volijo na lokalnih volitvah. S tem so velikemu številu ljudi nedemokratično odvzeli osnovno pravico sodelovati pri zadevah javnega pomena, pri zadevah, ki vplivajo na naša skupna življenja. Smo za družbo, kjer je bolj pomembno, kje si del skupnosti, kot to, kje si se rodil. Ni prav, da pomembna vprašanja človekovih pravic postanejo predmet manipulacije. In še slabše je, da se s takim glasovanjem vzbuja nestrpnost in hujskaštvo,« pa so prepričani v društvu Amnesty International Slovenije.