Vstati brez bolečin: v Sloveniji 50.000 bolnikov s to boleznijo, številni tudi mladi

REVMA

Letošnje geslo ob svetovnem dnevu revmatskih bolezni je Uresniči svoje sanje.

Revma ni ena sama bolezen, temveč širok spekter vnetnih in nevnetnih revmatskih bolezni. Vnetne prizadenejo sklepe, mišice, kosti, pogosto pa tudi notranje organe. V Sloveniji se z različnimi oblikami revmatskih bolezni spopada okoli 11 odstotkov prebivalcev, med njimi tudi mladi, bolnikov z vnetnimi revmatskimi boleznimi je okrog 50.000, za hujšimi oblikami bolezni pa jih trpi okoli tri odstotke. Pogosto gre za nevidne bolezni, ki prinašajo vnetje, bolečino, otekle in okorele sklepe, utrujenost in omejitve, a nikoli ne bi smele vzeti upanja, ob jutrišnjem svetovnem dnevu poudarjajo pri ...