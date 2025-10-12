  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    REVMA

    Vstati brez bolečin: v Sloveniji 50.000 bolnikov s to boleznijo, številni tudi mladi

    Letošnje geslo ob svetovnem dnevu revmatskih bolezni je Uresniči svoje sanje.
    Bolniki se običajno spopadajo z bolečinami in oteklinami v sklepih. FOTO: Sarinyapinngam/Getty Images
    Bolniki se običajno spopadajo z bolečinami in oteklinami v sklepih. FOTO: Sarinyapinngam/Getty Images
    Ema Bubanj
     12. 10. 2025 | 15:10
    4:01
    A+A-
    Revma ni ena sama bolezen, temveč širok spekter vnetnih in nevnetnih revmatskih bolezni. Vnetne prizadenejo sklepe, mišice, kosti, pogosto pa tudi notranje organe. V Sloveniji se z različnimi oblikami revmatskih bolezni spopada okoli 11 odstotkov prebivalcev, med njimi tudi mladi, bolnikov z vnetnimi revmatskimi boleznimi je okrog 50.000, za hujšimi oblikami bolezni pa jih trpi okoli tri odstotke. Pogosto gre za nevidne bolezni, ki prinašajo vnetje, bolečino, otekle in okorele sklepe, utrujenost in omejitve, a nikoli ne bi smele vzeti upanja, ob jutrišnjem svetovnem dnevu poudarjajo pri ...

    Več iz teme

    revmabolezenzdravljenjezdravjerehabilitacijamedicinazdravila
    ZADNJE NOVICE
    17:51
    Lifestyle  |  Astro
    ASTROLOGIJA

    Ti astrološki znaki najbolje prenašajo stres. Ste med njimi?

    Odkrijte, kateri astrološki znaki so najbolj odporni na stresne situacije.
    12. 10. 2025 | 17:51
    17:00
    Novice  |  Nedeljske novice
    DOM

    Naj zadiši po jeseni

    Aroma buč, jabolk, pomaranč in cimeta spominja na tople večere v varnem zavetju doma.
    12. 10. 2025 | 17:00
    16:41
    Šport  |  Tekme
    VOŽNJA PO MAKADAMU

    Velik uspeh Mateja Mohoriča: dobil kolajno na svetovnem prvenstvu (VIDEO)

    Na četrtem svetovnem prvenstvu v vožnji po makadamu je Matej Mohorič osvojil bronasto kolajno.
    12. 10. 2025 | 16:41
    16:40
    Bulvar  |  Suzy
    SLOVITA HYACINTH

    Nepozabna Patricia Routledge: slovo fine gospe (Suzy)

    Preden je zaslovela na televiziji, je bila priznana gledališka igralka.
    12. 10. 2025 | 16:40
    15:41
    Bulvar  |  Domači trači
    SVEŽE POROČENA

    Poglejte ta krasna poročna prstana, ki ju imata Jan Plestenjak in Tadeja Plestenjak (FOTO)

    Tadeja in Jan Plestenjak sta poročna prstana pokazala na sliki, ki sta jo objavila na družbenih omrežjih. Na sliki je ganljiv zapis.
    12. 10. 2025 | 15:41
    15:38
    Šport  |  Odmevi
    KOLESARSTVO

    Amaterski kolesar na Krvavcu prehitel Pogačarja, a zaradi posebnega razloga

    40-letni britanski amaterski kolesar je specialist za vožnjo v klanec.
    12. 10. 2025 | 15:38

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMA

    Bomo spet kurili na drva in pelete?

    V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
    6. 10. 2025 | 08:56
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNA ZGODBA

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMA

    Bomo spet kurili na drva in pelete?

    V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
    6. 10. 2025 | 08:56
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNA ZGODBA

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

    Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
    Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

    Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
    7. 10. 2025 | 09:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

    V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    To je nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
    PromoPhoto
    Razno
    VLAGANJE

    Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    10. 10. 2025 | 11:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

    Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    V dvoje je lepše

    Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
    7. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki