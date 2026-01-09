  • Delo d.o.o.
    OGNJENI ZUBLJI

    Zagorela farma, na srečo brez piščancev (FOTO)

    Štirje požari na Štajerskem, škode za 360 tisočakov. Ognjeni zublji v treh hišah in gospodarskem poslopju.
    Požar je izbruhnil v stanovanjski hiši na območju Moškanjcev na Ptujskem polju. FOTO: PGD Gorišnica
    V okolici Ptuja so plameni zajeli piščančjo farmo. FOTO: A. P.
    Poškodovanih ni bilo, nastala je le materialna škoda. FOTO: PGD Gorišnica
    Oste Bakal
     9. 1. 2026 | 08:05
    2:44
    Gasilci imajo pozimi polne roke dela, letos jim veliko preglavic povzročajo posledice neustrezne kurjave. Na območju PU Maribor so obravnavali tri večje požare, ki so po nestrokovni oceni povzročili za okoli 360.000 evrov materialne škode. V dveh primerih (Vukovski Dol, Občina Pesnica, in Moškanjci, Občina Gorišnica) sta goreli stanovanjski hiši, v okolici Ptuja (Desenci v Občini Destrnik) pa piščančja farma, v kateri na srečo ni bilo živali.

    Policisti in kriminalisti so tudi včeraj preiskovali okoliščine torkovega požara na farmi. »Pozno zvečer smo bili obveščeni o požaru gospodarskega objekta v okolici Ptuja, ob tem je zagorel tudi osebni avtomobil. Po prvi in nestrokovni oceni znaša materialna škoda okrog 250.000 evrov. Požar so pogasili prostovoljni gasilci več okoliških društev, policisti in kriminalisti pa nadaljujejo ugotavljanje okoliščin nastanka požara.«

    Kot je še poročala Anita Kovačič, predstavnica PU Maribor, je v najbolj mrzli noči gorelo tudi na območju Vukovskega Dola ob stanovanjski hiši. Požar so pogasili okoliški prostovoljni gasilci, škode pa je za 60.000 evrov.

    Požar v hiši na območju Moškanjcev na Ptujskem polju pa je naredil škode za približno 40.000 evrov. V Moškanjcih je zagorelo nekaj po 19. uri. PGD Gorišnica je poročal, da je ob njihovem prihodu nadstropje hiše že bilo v plamenih. »Ob prihodu 16 naših gasilcev je domače društvo Moškanjci že začelo gasiti, aktivirana je bila tudi Gasilska zveza Gorišnica. Po hitrem posredovanju smo požar omejili in tako obvarovali streho. Nastala je materialna škoda, poškodovanih pa na srečo ni bilo,« so sporočili iz PGD Gorišnica.

    Stanovalec je gasilec in je sam pogasil požar z gasilnim aparatom

    Še večer prej so posredovali v stanovanjski hiši v Zagojičih pri Moškanjcih, kjer je zagorelo v hiši gasilca. Na kraj dogodka je prispelo 11 gasilcev PGD Zagojiči in še devet gasilcev iz PGD Gorišnica, a je stanovalec že sam pogasil požar z gasilnim aparatom, saj ga je javljalnik dima pravočasno opozoril. Požar je izbruhnil v kurilnici v kleti. Gasilci obeh društev so nato objekt pregledali s termovizijsko kamero, prezračili prostore ter izpraznili kurišče v peči. Predsednik PGD Gorišnica Matija Toplak je poudaril, da se je znova pokazalo, kako zelo pomembno je, da imajo v svojih domovih ljudje nameščen javljalnik dima in dostopen gasilni aparat.

