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    Zaljubljena Nika Zorjan: Moje srce je končno na varnem (Suzy)

    Srce je na varnem, pravi pevka, ki bi ji zlahka nadeli naziv poosebljene prijaznosti. V zadnjem obdobju je doživela toliko lepega, da kar žari od zadovoljstva.
    Nika Zorjan se je naučila, kako elegantno končati romantično zgodbo. Včasih je dovolj že preprost 'pardon'.
    Nika Zorjan se je naučila, kako elegantno končati romantično zgodbo. Včasih je dovolj že preprost 'pardon'.
    Tomaž Mihelič, Foto: Teo Trup, Niko Karo, Vid Pavlica, Darija Šošdean
     17. 7. 2026 | 06:00
    9:58
    A+A-
    »Skrajni čas je bil, da sem si uredila življenje,« je pogovor odločno začela Nika Zorjan. Presrečna je, da se lahko zdaj povsem posveti glasbi. »Vem, da se že ponavljam, ko rečem, da brez petja ne bi znala živeti. A to je dejstvo, saj se vsakič, ko stopim na oder, v meni nekaj premakne. Dobim skoraj nadnaravno moč, s katero lahko premikam gore.« Glasba jo zdravi in osrečuje ter ji pomaga premagovati dvome in strahove, ki jo spremljajo v vsakdanjem življenju. »Pri tem ne gre le za delo, še manj za posel, temveč za način bivanja in čustvovanja. Končno imam vajeti v svojih rokah in se lahko v ...
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    17. 7. 2026 | 06:34
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    PRESREČNA PEVKA

    Zaljubljena Nika Zorjan: Moje srce je končno na varnem (Suzy)

    Srce je na varnem, pravi pevka, ki bi ji zlahka nadeli naziv poosebljene prijaznosti. V zadnjem obdobju je doživela toliko lepega, da kar žari od zadovoljstva.
    17. 7. 2026 | 06:00
    05:42
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    Novice  |  Kronika  |  Doma
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    Ljubljančan se je izživljal nad nosečo partnerico, jo redno zmerjal in davil

    L. K. je bil dlje hudo nasilen, kaznovan pa le pogojno.
    Jure Predanič17. 7. 2026 | 05:42
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    SP V NOGOMETU

    Na krilih glasnega občinstva Argentina spet v finalu

    Argentina je zablestela v zadnjih minutah vročega polfinala SP, Anglija pa odpovedala.
    17. 7. 2026 | 05:13

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    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
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    Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

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    Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
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    Novice  |  Slovenija
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    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
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    PRIHODNOSTI

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    14. 7. 2026 | 07:55
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    NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
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    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKA INOVACIJA

    Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

    Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
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    Novice  |  Slovenija
    OSEBNE FINANCE

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
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    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    13. 7. 2026 | 08:11
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    Novice  |  Slovenija
    ZA BRALCE

    Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

    Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NATEČAJ

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    14. 7. 2026 | 14:39
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

    Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
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    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    USPEH BRE PRIMERE

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    CITRUSI

    Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

    Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
    Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
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    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ODKRIVAMO SLOVENIJO

    Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo13. 7. 2026 | 10:20
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    Lifestyle  |  Svetovalnica
    OKUSEN ZAJTRK

    Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

    Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
    Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
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    Novice  |  Slovenija
    OGROŽENOST

    Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

    Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
    15. 7. 2026 | 10:57
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