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    Žalost na Pravni fakulteti v Ljubljani: »Izgubili smo izjemno znanstvenico, spoštovano mentorico in drago kolegico«

    Mirjam Škrk je bila tudi zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in nekdanja sodnica ustavnega sodišča.
    Pokojna Mirjam Škrk FOTO: Roman Šipić/delo
    Pokojna Mirjam Škrk FOTO: Roman Šipić/delo
    STA, M. U.
     16. 7. 2026 | 09:38
     16. 7. 2026 | 09:38
    2:21
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    V 80. letu je umrla nekdanja sodnica ustavnega sodišča Mirjam Škrk, ki je funkcijo opravljala od leta 1998 do 2008, med letoma 2004 in 2007 pa je bila tudi podpredsednica ustavnega sodišča, so sporočili s sodišča. Škrkova je bila tudi zaslužna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, so sporočili s fakultete.

    Svoje življenje in kariero je neločljivo povezala s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1970 diplomirala, kasneje magistrirala ter leta 1984 doktorirala s pionirsko disertacijo o pravni naravi skupne dediščine človeštva v pomorskem mednarodnem pravu.

    Na katedri za mednarodno pravo se je zaposlila leta 1974, kasneje pa je bila dolgoletna članica in predstojnica katedre za mednarodno pravo ter inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose ljubljanske pravne fakultete. Med letoma 2008 in 2010 je opravljala tudi funkcijo prodekanje za študijske zadeve, leta 2016 pa ji je senat ljubljanske univerze podelil naziv zaslužna profesorica, so sporočili z ljubljanske pravne fakultete.

    »Izgubili smo izjemno znanstvenico, spoštovano mentorico in drago kolegico«

    Na fakulteti so ocenili, da je njen prispevek k razvoju slovenske pravne znanosti in utrjevanju mednarodnopravnega položaja naše države neprecenljiv. Kot vrhunska strokovnjakinja je aktivno sodelovala v pogajalskih skupinah za nasledstvo nekdanje SFRJ in pri določanju državne meje. Delovala je kot arbitra sodišča za spravo in arbitražo OVSE ter dva mandata kot članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Za svoje življenjsko delo je prejela tudi najvišja cehovska priznanja.

    »Izgubili smo izjemno znanstvenico, spoštovano mentorico in drago kolegico, ki je s svojo strokovno avtoriteto, modrostjo in toplino pustila neizbrisen pečat v skupnosti naše fakultete in zgodovini naše države,« so zapisali. Svojcem in bližnjim so ob tem izrekli iskreno in globoko sožalje.

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