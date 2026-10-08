Žalostna vest iz Maribora: umrl je Zmago Horvat (64)

V 64. letu starosti je umrl mariborski ultramaratonec Zmago Horvat, ki je svoje življenje posvečal teku na dolge razdalje. Kot poroča Večer, je v mednarodni bazi ultramaratonskih rezultatov zabeleženih kar 46 njegovih nastopov in več kot 4280 pretečenih kilometrov.

Horvat je premagoval izjemno zahtevne tekaške preizkušnje. Leta 2017 je na slovitem ultramaratonu Milano–Sanremo 285 kilometrov pretekel v 47 urah in 19 minutah. Leto prej je na 344 kilometrov dolgem etapnem ultramaratonu Zagreb–Vukovar osvojil prvo mesto v svoji starostni kategoriji. Med drugim je nastopil tudi na 220-kilometrskem UltraBalatonu in zahtevnem Trail maratonu Pohorje.

Tekel je tudi v spomin na žrtve vojn

A Horvatu tek ni pomenil zgolj premagovanja kilometrov in lovljenja rezultatov. Posebej blizu so mu bile preizkušnje, posvečene spominu na žrtve vojn. Večkrat se je udeležil spominskega ultramaratona Vukovar–Srebrenica, na katerem tekači v petih etapah premagajo pot od Ovčare do Potočarov. Njegova velika želja je bila tudi udeležba na ultramaratonu od Nagasakija do Hirošime, posvečenem žrtvam atomskih bomb, piše Večer.

Po poklicu je bil električar, med tekači pa so ga poznali tudi pod vzdevkom samurai, saj se je v mladosti ukvarjal z borilnimi veščinami.

Za njim ostajajo številni športni dosežki in spomini na skupne tekaške poti. Od mariborskega ultramaratonca se poslavljajo svojci, prijatelji in tekaški kolegi.