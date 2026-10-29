Zaradi Rakovca burno na soočenju kranjskih županskih kandidatov: »Skrbi me, da se nam obeta koalicija, ki bo delovala na tak način«

Soočenje kandidatov za kranjskega župana na Televiziji Slovenija je zaznamovalo tudi odmevno dogajanje okoli zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve. Večina protikandidatov aktualnega župana Matjaža Rakovca (SD) je bila do njegovih izjav na razkritih posnetkih kritična, razprava pa se je nadaljevala z vprašanji razvoja mesta, občinskih naložb in stanovanjske problematike. Rakovec je znova zatrdil, da nikomur ni obljubil zemljišča in da je šlo zgolj za predstavitev ene od možnih lokacij. Poudaril je, da bi o spremembi namembnosti in morebitni prodaji odločal mestni svet.

Igor Velov (Lista povezani za razvoj Kranja) je izrazil ogorčenje nad načinom, kako naj bi župan obljubljal določene rešitve. »Skrbi me tudi, da se nam obeta koalicija, ki bo delovala na tak način,« je dejal. Kritičen je bil tudi Tomaž Krišelj (Stranka generacij), ki se mu takšno dogovarjanje zdi nedopustno. Janez Černe, ki kandidira s podporo volivcev, pa je opozoril, da bi politizacija gradnje pravoslavne cerkve lahko povzročila razprtije med verskimi skupnostmi.

Irena Dolenc (NSi) je poudarila, da mora občina podpirati projekte, ki so v interesu občanov, medtem ko je Karin Planinšek (SDS) opozorila, da takšno dogovarjanje tik pred volitvami ni primeren način vodenja občine. Kljub temu v ravnanju predsednika DZ Zorana Stevanovića sama ne vidi korupcije. Enakega mnenja je bil tudi Vekoslav Panigaz (Resnica).

Več stanovanj in urejena infrastruktura

Poleg aktualne afere so kandidati razpravljali tudi o prihodnosti Kranja. Več protikandidatov meni, da mesto razvojno zaostaja in potrebuje več naložb. Med ključnimi težavami so izpostavili slabo stanje cest, vodovodno omrežje, pomanjkanje parkirišč in neurejeno avtobusno postajo. Rakovec je odgovoril, da ima občina letno približno deset milijonov evrov investicijskega potenciala, v zadnjih osmih letih pa so po njegovih navedbah izvedli več kot 400 projektov v skupni vrednosti več kot 150 milijonov evrov.

Kandidati so se strinjali, da je treba urediti tudi stanovanjsko problematiko, zlasti za mlade. Med predlogi so bili gradnja novih stanovanj, subvencioniranje obnove starejših hiš, odkup stanovanj v mestnem jedru in vzpostavljanje stanovanjskih zadrug po dunajskem vzoru. Stanovanjska politika, prometna ureditev in nadaljnji razvoj mesta bodo tako med pomembnejšimi temami pred prihajajočimi lokalnimi volitvami.