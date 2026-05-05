    PACIENTI V NEVARNOSTI?

    Zdravnica nezakonito opravljala ultrazvok v prostorih SNS-a, bo ostala brez licence? (FOTO)

    Postavlja se vprašanje, od kod v prostorih SNS ultrazvok ter na kakšni podlagi in s čigavim dovoljenjem se medicinska oprema, namenjena specialističnim pregledom, nahaja in uporablja v strankarskih prostorih.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Megaflopp, Getty Images/iStockphoto
    A. G.
     5. 5. 2026 | 11:13
    4:04
    A+A-

    V prostorih Srpske napredne stranke v naselju Ljubić kej pri Čačku v Srbiji so, sodeč po fotografijah, ki so jih objavili člani te stranke, organizirali ultrazvočne preventivne preglede (UZ) za ženske, s čimer je bil kršen zakon o zdravstvenem varstvu. Zaradi kršitve tega zakona lahko zdravnici, ki je opravljala preglede, odvzamejo licenco za delo. Čeprav so preventivni pregledi vedno zaželeni in nujni, jih je v Srbiji obvezno izvajati v zdravstveni ustanovi, ne pa v strankarskih prostorih, v tem primeru vladajoče stranke.

    Na uradnem Facebook profilu SNS – mestni odbor Čačak – so namreč pred tremi dnevi objavili fotografije ultrazvočnih preventivnih pregledov v strankarskih prostorih, tik pod sliko predsednika države Aleksandra Vučića. Snemanja dojk in druge preglede, s katerimi so se člani SNS pohvalili, je v improvizirani ambulanti, na mizi, opravljala zdravnica specialistka radiologije. V tej »ordinaciji«, katere stene so prekrite z napisi SNS, je bil kršen srbski zakon o zdravstvenem varstvu, odstavek 2, člen 160. Ta zakon med drugim »prepoveduje izvajanje zdravstvene dejavnosti s strani zdravstvenega delavca zunaj zdravstvene ustanove«. Po istem zakonu »če zdravstveni delavec ravna v nasprotju z odstavkom 2 tega člena, mu pristojna zbornica odvzame licenco, v skladu z zakonom«.

    Ni pa znano, na kakšen način so pacientke izvedele za UZ preglede v prostorih SNS na Ljubić keju, glede na to, da se redni preventivni sistematski pregledi za ženske, ki vključujejo ultrazvok, izvajajo v domu zdravja v Čačku in tudi v splošni bolnišnici v tem mestu. »Ne razumem, zakaj so ženske hodile na Ljubić kej na preglede, ko pa imamo pri nas ultrazvočni aparat in se vse diagnostike normalno izvajajo. Prav tako jih je mogoče opraviti tudi v bolnišnici, zato je odveč, pa tudi tvegano opravljati specialistične preglede zunaj ustanov,« je za Nova.rs povedal eden od zdravnikov iz doma zdravja v Čačku, ki je želel ostati anonimen.

    Sicer je javnosti dobro znano, da so pacienti po vsej Srbiji, predvsem v manjših in oddaljenih krajih, pogosto prikrajšani za preventivno oskrbo, ker mamografi, ultrazvočne naprave, optični čitalniki in magnetne resonance v številnih zdravstvenih ustanovah ne obstajajo ali pa ne delujejo. Postavlja se vprašanje, od kod v prostorih SNS ultrazvok ter na kakšni podlagi in s čigavim dovoljenjem se medicinska oprema, namenjena specialističnim pregledom, nahaja in uporablja v strankarskih prostorih.

    Pacienti izpostavljeni tveganju

    Člani SNS v Čačku so namreč, namesto da bi zagotovili medicinsko opremo za zdravstvene ustanove, paciente in zdravnike pripeljali v svoje prostore. »Nenavadno je in najmanj nepoznano, da se tako občutljivi in pomembni pregledi izvajajo zunaj zdravstvenih ustanov, kar je tudi kaznivo. Po zakonu se zdravstvena dejavnost v Srbiji lahko izvaja le v ustanovi, ki ima za to pogoje in dovoljenje. Pacienti so bili s tem izpostavljeni tveganju,« je dejala prof. dr. Snežana Rakić.

    Poleg kršitve zakona so bile kršene tudi norme enakosti pacientov. »Če pristojni organi potrdijo, da so se specialistični pregledi izvajali v strankarskih prostorih, je poleg zakonodaje ogrožena tudi enakost pacientov. Nihče ne sme zlorabljati politične ali druge pripadnosti za privilegiran dostop do zdravstvenih storitev,« je poudaril prof. dr. Ilija Srdanović.

    Zdravnica, ki je opravljala preglede in je zaposlena v splošni bolnišnici v Čačku, se na vprašanja ni odzvala. Odgovorov niso posredovali niti bolnišnica niti lokalni odbor SNS, poroča n1info.hr.

