»Zdravstveno stanje je bilo vse resnejše, redno so mu menjavali kri«: zadnji dnevi Halida Bešlića

O pokojnem pevcu Halidu Bešliću, ki je umrl v 72. letu starosti, prihajajo na dan nove informacije o njegovem zdravljenju. Legendarni pevec je umrl pred tremi dnevi, celotna regija pa žaluje za velikanom narodne glasbe. Od Makedonije do Slovenije se vsi spominjajo velikega človeka in glasbene zvezde skozi najlepše spomine.

Največjo čast so Halidu izkazali njegovi Sarajevčani. Na ploščadi pri Skenderiji so pripravili velik poklon, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi, ki so s solzami v očeh peli največje hite bosanske legende. Med množico sta bila tudi pevčev sin Eldin Dino Bešlić in dolgoletni harmonikar, oba popolnoma skrhana od žalosti.

Bešlić je umrl v bolnišnici v Sarajevu. Kot piše srbski portal Telegraf, je družina glasbene legende storila vse, da bi mu pomagala in mu rešila življenje.

»Družina je preko prijateljev stopila v stik z različnimi zdravniki iz tujine, ki so sodelovali z zdravniki iz Sarajeva. Ves čas so bili v stiku in so z zdravili ter terapijami poskušali na vse načine rešiti Halidovo življenje. Ta način zdravljenja mu je pomagal, da ni trpel v bolečinah in da je bil do zadnjega trenutka pri zavesti in komunikativen. Ko je prišel trenutek slovesa, so zdravniki poskrbeli, da je bilo tudi to brez bolečin — praktično je zaspal in tako izdihnil. Ni se mučil,« je povedal vir za Telegraf in dodal, da je bila ena oblika zdravljenja za pevca posebej pomembna.

Zdravniki so mu menjavali kri

»Ker je imel težave z jetri, je bila njegova krvna slika slaba, zato so mu morali zdravniki redno menjavati kri, da bi prenesel zahtevno zdravljenje. Kri so mu menjavali na vsaka dva dni in to je dajalo odlične rezultate. Halid se je počutil dobro, bil je dobre volje, a iz dneva v dan je bilo njegovo zdravstveno stanje vse resnejše. Številne metastaze v telesu so bile močnejše od njega in tega ni mogel več zdržati,« je pojasnil vir za Telegraf.

Te informacije je delno potrdil tudi Halidov dolgoletni sodelavec, šofer Vlado, ki je za portal Vijesti.ba povedal, da je pevčev sin našel zdravnike iz tujine, ki so sodelovali pri zdravljenju. Da je folk legenda prejemala vso možno skrb in nego v sarajevski bolnišnici, dokazuje tudi fotografija, nastala med zdravljenjem — ob postelji pokojnega pevca so bile ves čas tri medicinske sestre, ki so skrbele zanj do zadnjega trenutka.