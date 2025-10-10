  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    V BOLNIŠNICI

    »Zdravstveno stanje je bilo vse resnejše, redno so mu menjavali kri«: zadnji dnevi Halida Bešlića

    Kljub zdravljenju in menjavi krvi na vsaka dva dni so številne metastaze v telesu napredovale in bile močnejše od njega.
    Pokojni Halid Bešlić. FOTO: Mediaspeed
    Pokojni Halid Bešlić. FOTO: Mediaspeed
    N. Č.
     10. 10. 2025 | 15:15
    2:42
    A+A-

    O pokojnem pevcu Halidu Bešliću, ki je umrl v 72. letu starosti, prihajajo na dan nove informacije o njegovem zdravljenju. Legendarni pevec je umrl pred tremi dnevi, celotna regija pa žaluje za velikanom narodne glasbe. Od Makedonije do Slovenije se vsi spominjajo velikega človeka in glasbene zvezde skozi najlepše spomine.

    Največjo čast so Halidu izkazali njegovi Sarajevčani. Na ploščadi pri Skenderiji so pripravili velik poklon, na katerem se je zbralo več tisoč ljudi, ki so s solzami v očeh peli največje hite bosanske legende. Med množico sta bila tudi pevčev sin Eldin Dino Bešlić in dolgoletni harmonikar, oba popolnoma skrhana od žalosti.

    Bešlić je umrl v bolnišnici v Sarajevu. Kot piše srbski portal Telegraf, je družina glasbene legende storila vse, da bi mu pomagala in mu rešila življenje.

    »Družina je preko prijateljev stopila v stik z različnimi zdravniki iz tujine, ki so sodelovali z zdravniki iz Sarajeva. Ves čas so bili v stiku in so z zdravili ter terapijami poskušali na vse načine rešiti Halidovo življenje. Ta način zdravljenja mu je pomagal, da ni trpel v bolečinah in da je bil do zadnjega trenutka pri zavesti in komunikativen. Ko je prišel trenutek slovesa, so zdravniki poskrbeli, da je bilo tudi to brez bolečin — praktično je zaspal in tako izdihnil. Ni se mučil,« je povedal vir za Telegraf in dodal, da je bila ena oblika zdravljenja za pevca posebej pomembna.

    Zdravniki so mu menjavali kri

    »Ker je imel težave z jetri, je bila njegova krvna slika slaba, zato so mu morali zdravniki redno menjavati kri, da bi prenesel zahtevno zdravljenje. Kri so mu menjavali na vsaka dva dni in to je dajalo odlične rezultate. Halid se je počutil dobro, bil je dobre volje, a iz dneva v dan je bilo njegovo zdravstveno stanje vse resnejše. Številne metastaze v telesu so bile močnejše od njega in tega ni mogel več zdržati,« je pojasnil vir za Telegraf.

    Te informacije je delno potrdil tudi Halidov dolgoletni sodelavec, šofer Vlado, ki je za portal Vijesti.ba povedal, da je pevčev sin našel zdravnike iz tujine, ki so sodelovali pri zdravljenju. Da je folk legenda prejemala vso možno skrb in nego v sarajevski bolnišnici, dokazuje tudi fotografija, nastala med zdravljenjem — ob postelji pokojnega pevca so bile ves čas tri medicinske sestre, ki so skrbele zanj do zadnjega trenutka.

    Več iz teme

    Halid Bešlićsmrtslovozdravjezdravljenje
    ZADNJE NOVICE
    16:18
    Bulvar  |  Domači trači
    DRUŽINA PILETIČ

    Slovenski glasbenik razkril najlepšo novico: postal je očka!

    Ob njej sta zapisala nežne besede ...
    10. 10. 2025 | 16:18
    16:05
    Bulvar  |  Glasba in film
    PRIHODNJI TEDEN

    Za ljubitelje grozljivk: morilec Grabež se tokrat vrača iz groba (FOTO)

    Na velika platna prihaja nadaljevanje grozljivke iz leta 2022 z naslovom Črni telefon 2.
    10. 10. 2025 | 16:05
    15:48
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    VANDAL

    Popolnoma demoliral pravoslavno cerkev, njegova razlaga pa: »Prvič sem poskusil alkohol«

    Za rojstni dan si je omislil uničevalno zabavo.
    10. 10. 2025 | 15:48
    15:15
    Šport  |  Športni trači
    POGOVOR

    Nika Prevc: Za nas je zdaj vse skupaj bolj prijazno

    Nika Prevc bo tudi v olimpijski zimi 2025/26 na skakalnicah merila daleč. Zaradi poškodb kolegic in tekmic toliko bolj ceni, da je sama zdrava.
    Miha Šimnovec10. 10. 2025 | 15:15
    15:15
    Razno
    V BOLNIŠNICI

    »Zdravstveno stanje je bilo vse resnejše, redno so mu menjavali kri«: zadnji dnevi Halida Bešlića

    Kljub zdravljenju in menjavi krvi na vsaka dva dni so številne metastaze v telesu napredovale in bile močnejše od njega.
    10. 10. 2025 | 15:15
    15:09
    Novice  |  Slovenija
    BOŽIČNICE

    Ali bodo zaposleni prejeli božičnice še letos? Delodajalci razburjeni zapustili sejo: »To je diktat«

    Delodajalci opozarjajo, da bi ukrep številna podjetja pahnil v težave, sindikati pa mu močno ploskajo.
    10. 10. 2025 | 15:09

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMA

    Bomo spet kurili na drva in pelete?

    V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
    6. 10. 2025 | 08:56
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNA ZGODBA

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

    V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    V dvoje je lepše

    Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
    7. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    To je nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

    Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

    Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
    7. 10. 2025 | 09:34
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    9. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

    Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
    Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
    PromoPhoto
    Razno
    VLAGANJE

    Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    10. 10. 2025 | 11:56
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki