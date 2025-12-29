  • Delo d.o.o.
    TRGATEV, KI SE ZAČNE V LEKARNI

    Že 19. Štefanova trgatev znanega prekmurskega podjetnika

    Stisnili 450 litrov sladkega francoza, na vsakega berača tri litre.
    Oste Bakal
     29. 12. 2025 | 06:50
    2:01
    Zaradi zgodnejšega dozorevanja grozdja trgatve zadnja leta potekajo od sredine avgusta do konca septembra – ko se je nekoč šele začelo to jesensko opravilo. No, ena trgatev je tudi letos močno zamujala. Na štefanovo, 26. decembra, so pri uglednem podjetniku in vinskem vitezu Štefanu Pavlinjeku v gostilni Lovenjak v Polani pri Murski Soboti opravili že 19. Štefanovo trgatev za njegov god in 75. rojstni dan ter za 20-letnico, odkar se je podjetniška družina podala še v gostinske vode. Medtem ko je v vinorodnih okoliših Slovenskih goric, Haloz, Prlekije in Prekmurja zaradi vremenskih razmer vedno manj poznih, ledenih in podobnih trgatev (Miklavževa, Lucijina, božična, silvestrska, novoletna ...), nič ne more do živega Štefanovi. Ta je posebna tudi zato, ker ne poteka v vinogradu, temveč na terasi. Mnogi izmed 150 trgačev – to so bili Štefanovi prijatelji in poslovni partnerji – kar niso mogli verjeti, kako lepo grozdje se je obdržalo na brajdi 150 let stare trte francoske sorte gamay.

    150 jih je obiralo pri gostilni Lovenjak.

    Tudi tokrat se je trgatev začela v »lekarni« prof. dr. Mitje Slavinca, upokojenega profesorja fizike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Zet slavljenca Štefana je vsakemu obiskovalcu, tudi ministru Aleksandru Jevšku in veleposlaniku Severne Makedonije v Sloveniji Goranu Milevskemu, ponudil katero izmed 20 žganih »zdravil«. Potem ko so ga potrgali, so stisnili rekordnih 450 litrov sladkega gamaya; kapljica je po splošni ugotovitvi odlična in vitez Štefan jo bo v naslednjih tednih in mesecih odlično došolal, tako da bo Štefanov gamay 2025 in porto iz istega vina gotovo našel izbrano družbo in prave poznavalce vrhunskih vin.

