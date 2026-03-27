Zima slovenskih smučarskih skokov

    Planica bo tudi letos več kot le prizorišče sklepnega dejanja sezone, ki vsako leto znova prinaša poseben preplet zgodb, čustev in ponosa.
    Olimpijska sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih 2025/26, ki se bo – kot že mnoge prejšnje – iztekla z velikim finalom v Planici, bo zlasti slovenskim ljubiteljem športa ostala še dolgo v spominu. Nič čudnega, ko pa so nas skakalci in skakalke z imenitnimi dosežki razveseljevali pravzaprav vso zimo. Najpogosteje sta v soju žarometov sijala Nika in Domen Prevc, ki sta kot za stavo nizala vrhunske skoke in uvrstitve ter si že v začetku tega meseca zagotovila velika kristalna globusa za skupni zmagi v seštevku svetovnega pokala. Neustrašna šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih, ki je 15. marca praznovala šele 21. rojstni dan, bo skakalni »sveti gral« prejela že tretjič zapovrstjo, njen skoraj šest let starejši brat ga bo po zadnji tekmi 29. marca v Planici visoko v zrak dvignil prvič. Tako bosta prvikrat v zgodovini tega športa (istočasno) prestižni lovoriki dobila skakalca iz iste družine.

    Ni naključje, da se prav v Planici postavljajo mejniki. Letalnica bratov Gorišek že desetletja predstavlja prizorišče, kjer se premikajo meje mogočega, kjer si športniki uresničujejo sanje, gledalci pa doživljajo trenutke, ki se za vedno vtisnejo v kolektivni spomin.

    »Domenator«, v katerega so Domna preimenovali v tujini, se bo sicer med nesmrtne vpisal tudi s tem, da je v pičlem letu dni na skakalnicah in letalnicah osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Vse možne kolajne, pokale, globuse in rekorde si je pred najmlajšim od bratov Prevc priskakal le še legendarni Finec Matti Nykänen, kar je zgovoren podatek o tem, kaj vse je od lanskega marca dosegel »zlati orel« iz Selške doline. Ob tem ne gre prezreti uspehov Anžeta Laniška, ki je na koncu koncev v iztekajoči se zimi trikrat okusil slast zmage, niti Nike Vodan, ki se je po lanski poškodbi in operaciji kolena uspešno vrnila v svetovni vrh. Z dobrimi predstavami se je utrdila med elitno deseterico in si prav tako kot vodilna Prevčeva prislužila pravico do nastopa na premierni ženski tekmi na letalnici bratov Gorišek, na kateri bo lahko nastopilo le najboljših 15 skakalk iz skupne razvrstitve za svetovni pokal.

    Planica bo tudi letos več kot le prizorišče sklepnega dejanja sezone, ki vsako leto znova prinaša poseben preplet zgodb, čustev in ponosa. V dolini pod Poncami se zrcali dolga tradicija slovenskih smučarskih skokov, ki jo soustvarjajo generacije tekmovalcev, trenerjev, delavcev v ozadju in zvestih navijačev. Sezona, ki se izteka, je v tem pogledu nekaj posebnega. Redko se zgodi, da ima ena reprezentanca hkrati v obeh konkurencah takšno moč, kot jo trenutno premore slovenska. Ni naključje, da se prav v Planici postavljajo mejniki. Letalnica bratov Gorišek že desetletja predstavlja prizorišče, kjer se premikajo meje mogočega, kjer si športniki uresničujejo sanje, gledalci pa doživljajo trenutke, ki se za vedno vtisnejo v kolektivni spomin. Zato bo tudi letošnji finale več kot zgolj zaključek tekmovalnega koledarja. To bo praznik slovenskega športa, poklon izjemni sezoni in obenem tudi obljuba, da se bo čudovita zgodba nadaljevala. Ko bodo najboljši skakalci in skakalke konec marca nad planiško velikanko še zadnjič v tej zimi razprli krila, bo v zraku vnovič tudi občutek ponosa. Ponosa na oba Prevca & Co., ki so zaznamovali sezono, in na šport, ki Sloveniji že vrsto let daje razloge za veselje. In prav zato Planica nikoli ni le cilj – vedno je tudi nov začetek.

