Živalski vodniki v šamanizmu

V šamanskih učenjih se pogosto pojavlja predstava živalskih vodnikov oziroma živali moči. Posamezna žival naj bi simbolizirala določene lastnosti, kot so pogum, potrpežljivost, intuicija, zaščita ali sposobnost prilagajanja. Volk je povezan z nagonom in pripadnostjo skupnosti, orel s širšim pogledom, medved z močjo in umikom vase. Pomeni se med različnimi kulturami razlikujejo, zato jih ne moremo razumeti kot univerzalni slovar simbolov.

Tudi brez duhovne razlage lahko živalske podobe uporabimo kot način samorefleksije. Če nas neka žival močno privlači, se lahko vprašamo, katere njene lastnosti trenutno potrebujemo. Takšna simbolika nam lahko pomaga ubesediti nekaj, kar že čutimo. Ne prinaša nam napovedi prihodnosti ali navodila, kaj moramo storiti, lahko pa nam ponudi drugačen pogled nase in nas opozori na naše prezrte potrebe.