Znan je novi častni občan Moravskih Toplic

V Športnem parku Terme 3000 je potekala osrednja slovesnost ob 30. prazniku Občine Moravske Toplice. Zbrane je nagovoril župan Alojz Glavač, ki je med drugim razodel, da se na prihajajočih volitvah ne bo več potegoval za stolček, slavnostna govornica pa je bila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs. Ob prazniku so podelili tudi priznanja in nagrade, najvišje priznanje, naziv častnega občana, je letos prejel Metod Grah iz Černelavcev za dolgoletno delo, izjemen gospodarski in turistični prispevek ter prizadevanja za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Moravske Toplice. Grah je kot direktor in solastnik Term Vivat pomembno zaznamoval razvoj turizma in gospodarstva. Velike zahvalne listine se je razveselil Andrej Baligač iz Filovcev. Občina mu jo je namenila za dolgoletno nepretrgano, predano in prostovoljno delo ter pomemben prispevek k razvoju KS Filovci in občine. Njegovo delo je pustilo pečat pri infrastrukturnih pridobitvah ter razvoju družbenega, športnega in kulturnega življenja. Nagrado občine je prejela Olga Gutman iz Tešanovcev za dolgoletno ustvarjanje, ohranjanje prekmurske kulturne dediščine in prispevek k prepoznavnosti občine v slovenskem prostoru. Upokojena učiteljica in pisateljica je v skoraj treh desetletjih ustvarila bogat literarni opus, dolga leta vodi tudi literarno sekcijo Društva upokojencev Murska Sobota in sodeluje pri kulturnih projektih.

Ob 30-letnici so razrezali tudi slavnostno torto.

Nagrajeni maturant

Priznanje občine je prejel še Jakob Šiftar iz Moravskih Toplic, eden najobetavnejših mladih slovenskih košarkarjev. Kot član mladinske ekipe FC Barcelona je v sezoni 2025/2026 osvojil naslov mladinskega evropskega klubskega prvaka v tekmovanju adidas NextGen EuroLeague. Priznanje so podelili tudi Mariji Makari iz Sela, ki ohranja tradicijo košnje z ročno koso. Na tekmovanjih doma in v tujini dosega odlične rezultate, letos pa je zmagala v Selu, Gornjem Lakošu ter na tekmovanjih na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Tretje priznanje je prejel Viktor Časar iz Mlajtincev za dolgoletna prizadevanja za infrastrukturni razvoj Mlajtincev in Lukačevcev, med drugim pri gradnji cest, vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav ter urejanju vaških domov in športnih površin.

Za prispevek k prepoznavnosti občine so priznanja prejeli še Turistično informativni center Moravske Toplice ob 30-letnici delovanja, Vrtci občine Moravske Toplice za 30 let dela in prispevek k lokalni skupnosti ter Madžarska narodna samoupravna skupnost Občine Moravske Toplice za prispevek k ohranjanju narodne identitete, jezika in kulture ter sodelovanju v lokalni skupnosti. Priznanje župana je prejel tudi Kevin Körmendi iz Martjancev, zlati maturant 2026 na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Oste Bakal