  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PREVERITE ČASOVNICE

    Znova več delnih zapor Dunajske ceste v Ljubljani, tudi za pešce in kolesarje

    Zaradi zaključnih del na železniškem nadvozu, ki bodo potekala fazno, bodo znova zapore.
    FOTO: Blaž Samec/Delo
    FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA, A. G.
     13. 11. 2025 | 15:22
     13. 11. 2025 | 15:22
    2:08
    A+A-

    Zaradi montaže ograje na novem in razširjenjem železniškem nadvozu in zaradi izvedbe obremenilnega preizkusa bodo med petkom in 29. novembrom v Ljubljani občasne delne zapore Dunajske ceste na odseku med Trgom OF in Vilharjevo ulico. Predvidene so tudi zapore površin za pešce in kolesarje.

    V okviru zaključnih del za nadgradnjo železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto bo montaža ograje najprej izvedena na zahodnem delu, nato pa še na vzhodnem delu nadvoza. Po montaži ograje sledi še obremenilni test novega objekta. Ker bodo dela potekala fazno, so predvidene delne zapore Dunajske ceste, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

    Predvidene časovnice zapor

    Od tega petka od 7. ure do nedelje do 17. ure bo vzpostavljena zapora dveh voznih pasov na zahodnem vozišču, torej v smeri proti centru, in pločnika na zahodni strani.

    Od petka, 21. novembra, od 7. ure, do nedelje, 23. novembra, do 17. ure bosta zaprta dva vozna pasov ob sredinskem otoku, torej po en pas na vsakem vozišču.

    Od ponedeljka, 24. novembra, od 7. ure, do četrtka, 27. novembra, do 17. ure bo vzpostavljena zapora enega voznega pasu ter pločnika na vzhodni strani, torej v smeri Bežigrada.

    V soboto, 29. novembra, od 7. do 23. ure pa bosta spet zaprta dva vozna pasova ob sredinskem otoku.

    Gradnja nadomestnega nadvoza je bila prvi korak v velikem državnem in evropsko sofinanciranem projektu nadgradnje osrednje železniške postaje v Ljubljani. Trenutno že poteka tudi osrednja faza nadgradnje. Obenem so v zadnjih tednih prenovili tudi Dunajsko cesto in površine za pešce in kolesarje pod nadvozom. Zaradi vseh del je bil promet na območju od začetka leta 2024 pogosto oviran.

    Več iz teme

    Dunajska cestaLjubljanaprometzapora cestenadvozželezniški nadvoz
    ZADNJE NOVICE
    17:05
    Novice  |  Slovenija
    NASILJE V DOMU ZA STAREJŠE

    Tako se je na nasilne posnetke v domu za starejše odzvalo ministrstvo za solidarno prihodnost

    Pojasnjujejo, da ministrstvo ni nadzorni organ, ki bi nadziral zaposlovanje kadrov v zavodih.
    13. 11. 2025 | 17:05
    17:00
    Bulvar  |  Suzy
    EZOTERIKA

    Zelišča proti izgorelosti (Suzy)

    Adaptogeni uravnavajo in nas ščitijo pred preobremenjenostjo nadledvičnih žlez.
    13. 11. 2025 | 17:00
    16:48
    Novice  |  Slovenija
    V MURSKI SOBOTI

    To pa je presenečenje! Jelinčič užival v družbi Roma (FOTO)

    Prvak SNS je obiskal predsednika Sveta romske skupnosti.
    13. 11. 2025 | 16:48
    16:30
    Novice  |  Slovenija
    MAJHNA DRŽAVA, VELIK KORAK

    Nika Kovač nasmejana do ušes: »Slovenija premika meje. Zmagali smo«

    Nika Kovač je dosegla zgodovinsko zmago kampanje My Voice, My Choice.
    13. 11. 2025 | 16:30
    16:15
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    STRAŠNO

    Huda tragedija! Leonardo (2) umrl na dvorišču vrtca

    Prve informacije kažejo, da se je deček med igro z otroki zataknil za vejo drevesa s trakcem svoje jopice.
    13. 11. 2025 | 16:15
    16:01
    Novice  |  Slovenija
    TRENUTNE UGOTOVITVE NADZORA

    Ponovno vzorčenje kislih kumaric v prometu zaradi paracetamola je pokazalo to

    Uprava je vzorce odvzela v trgovskih verigah in skladiščih ter pri distributerjih.
    13. 11. 2025 | 16:01

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Kmetijske novice
    Vrtnarjenje

    Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

    Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zdravi obroki

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

    Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    12. 11. 2025 | 09:05
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Kmetijske novice
    Vrtnarjenje

    Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

    Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zdravi obroki

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

    Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    12. 11. 2025 | 09:05
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Božična peka

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

    S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    NOTRANJA VRATA

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    7. 11. 2025 | 11:04
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Napitki

    Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

    Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    27. 10. 2025 | 11:56
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zdravje zob

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Plače v Sloveniji

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    11. 11. 2025 | 08:48
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    10. 11. 2025 | 13:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    6. 11. 2025 | 08:34
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Praznično obdarovanje

    Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prenova doma

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    10. 11. 2025 | 09:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    BREZ BANKE

    Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    1. 11. 2025 | 08:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    7. 11. 2025 | 13:35
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki