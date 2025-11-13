Znova več delnih zapor Dunajske ceste v Ljubljani, tudi za pešce in kolesarje

Zaradi montaže ograje na novem in razširjenjem železniškem nadvozu in zaradi izvedbe obremenilnega preizkusa bodo med petkom in 29. novembrom v Ljubljani občasne delne zapore Dunajske ceste na odseku med Trgom OF in Vilharjevo ulico. Predvidene so tudi zapore površin za pešce in kolesarje.

V okviru zaključnih del za nadgradnjo železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto bo montaža ograje najprej izvedena na zahodnem delu, nato pa še na vzhodnem delu nadvoza. Po montaži ograje sledi še obremenilni test novega objekta. Ker bodo dela potekala fazno, so predvidene delne zapore Dunajske ceste, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Predvidene časovnice zapor

Od tega petka od 7. ure do nedelje do 17. ure bo vzpostavljena zapora dveh voznih pasov na zahodnem vozišču, torej v smeri proti centru, in pločnika na zahodni strani.

Od petka, 21. novembra, od 7. ure, do nedelje, 23. novembra, do 17. ure bosta zaprta dva vozna pasov ob sredinskem otoku, torej po en pas na vsakem vozišču.

Od ponedeljka, 24. novembra, od 7. ure, do četrtka, 27. novembra, do 17. ure bo vzpostavljena zapora enega voznega pasu ter pločnika na vzhodni strani, torej v smeri Bežigrada.

V soboto, 29. novembra, od 7. do 23. ure pa bosta spet zaprta dva vozna pasova ob sredinskem otoku.

Gradnja nadomestnega nadvoza je bila prvi korak v velikem državnem in evropsko sofinanciranem projektu nadgradnje osrednje železniške postaje v Ljubljani. Trenutno že poteka tudi osrednja faza nadgradnje. Obenem so v zadnjih tednih prenovili tudi Dunajsko cesto in površine za pešce in kolesarje pod nadvozom. Zaradi vseh del je bil promet na območju od začetka leta 2024 pogosto oviran.