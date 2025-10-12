  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    ASTRO

    Zvezdni odsev: Introspektivni ponedeljek, prihaja val čustev in harmonije

    Ponedeljek je dan, ki mu vlada Luna, kar pomeni, da bo energija dneva že po naravi introspektivna in čustveno usmerjena.
    Bodimo pozorni na morebitne iluzije in poskrbimo, da bodo naša pričakovanja utemeljena na dejstvih. FOTO: Berko85 Getty Images
    Bodimo pozorni na morebitne iluzije in poskrbimo, da bodo naša pričakovanja utemeljena na dejstvih. FOTO: Berko85 Getty Images
    Delo UI
     12. 10. 2025 | 18:00
    2:50
    A+A-

    Jutri, 13. oktobra 2025, nas bodo nebesna telesa povabila k čarobnemu plesu, ki bo osvetlil našo notranjo pot. Luna, naš čustveni kompas, bo v nežnem in skrbnem znamenju Raka, kar poudarja teme doma, družine in čustvene varnosti. V svoji fazi padajočega gibbousa nas bo Luna spodbujala k razmisleku o nedavnih izkušnjah, opuščanju tistega, kar nam več ne služi, ter pripravi na nove začetke.

    Jutrišnji dan bo prinesel tudi pomemben prehod Venere, ki vstopa v svoje domače znamenje Tehtnice. Ta prehod bo povečal našo željo po harmoniji, lepoti in uravnoteženih odnosih. Vendar pa bo ta vstop Venere pospremljen z opozicijo z Neptunom, kar nas opozarja, da moramo biti pozorni na idealiziranje situacij ali posameznikov. Jutri bo pomembno, da iščemo jasnost v svojih interakcijah in se zavedamo iluzij, ki bi lahko zameglile našo presojo.

    Ponedeljek je dan, ki mu vlada Luna, kar pomeni, da bo energija dneva že po naravi introspektivna in čustveno usmerjena. Z Luno v Raku bo ta vpliv še dodatno poudarjen, kar nas bo spodbujalo, da negujemo sebe in tiste okoli sebe. To bo odlična priložnost, da poskrbimo zase, za povezovanje z ljubljenimi in spoštovanje svojih čustvenih potreb.

    Jutri bo pomembno, da iščemo jasnost v svojih interakcijah in se zavedamo iluzij, ki bi lahko zameglile našo presojo. FOTO: Microgen Getty Images
    Jutri bo pomembno, da iščemo jasnost v svojih interakcijah in se zavedamo iluzij, ki bi lahko zameglile našo presojo. FOTO: Microgen Getty Images

    Jutrišnji dan nas bo torej vabil, da uravnotežimo svojo čustveno introspekcijo z zavestno pozornostjo v odnosih. Z objemanjem negovalne energije Lune v Raku in harmoničnega, a preudarnega vpliva Venere v Tehtnici bomo lahko z milino in pristnostjo krmarili skozi energije dneva.

    Luna v Raku nas bo vodila k temu, da se osredotočimo na tiste stvari, ki nam prinašajo občutek varnosti in pripadnosti. Morda bo čas, da preživimo več trenutkov doma, obkroženi z družino, ali pa se posvetimo dejavnostim, ki nas čustveno napolnijo. Hkrati nas bo Venera v Tehtnici spodbujala, da v odnosih iščemo ravnovesje in harmonijo, vendar ne na račun resničnosti. Bodimo pozorni na morebitne iluzije in poskrbimo, da bodo naša pričakovanja utemeljena na dejstvih.

    Ob koncu dneva se bomo lahko zahvalili za vse priložnosti za rast in preobrazbo, ki jih bo prinesel ta čarobni ples nebesnih teles. Naj nas energija Lune v Raku in Venere v Tehtnici vodi h globljemu razumevanju sebe in naših odnosov ter nas navdihne, da z milino in modrostjo sprejmemo vse, kar bo prinesel jutrišnji dan.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Rishabhagrover, Lunarly.

    Več iz teme

    Zvezdni odsevastrolunaodnosivesoljeduhovnostplanetiVeneračustvaizkušnjenov začetek
    ZADNJE NOVICE
    20:34
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    GROZLJIV NAČRT

    Policija odkrila morbiden načrt: moški hotel mučiti, ubijati in se kopati v krvi, žrtve že izbral

    Zapisal je tudi: »Hočem biti serijski morilec ...«
    12. 10. 2025 | 20:34
    20:21
    Bulvar  |  Tuji trači
    SLOVO

    Ljudje danes prišli v Stožice in se takole poslavljali od Halida Bešlića (VIDEO)

    Od Halida Bešlića so se poslavljali s tistim, kar je pokojni najbolje znal. S petjem.
    12. 10. 2025 | 20:21
    19:29
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    VELIKA ŽALOST

    Grozljivo! V hiši našli dva mrtva otroka, aretirali 43-letno žensko

    Osumljenka, doma z območja Stafforda, je pridržana.
    12. 10. 2025 | 19:29
    18:54
    Bulvar  |  Domači trači
    LJUBEZENSKI MOZAIK

    Srčne zgodbe Jana Plestenjaka: od disko dive do poroke z usodno Tadejo

    Zvezde, manekenke, umetnice in športnice – v preteklih desetletjih je imel ob sebi številne lepotice.
    12. 10. 2025 | 18:54
    18:20
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    BERNAGA

    Obsežen požar v znanem samostanu, v njem pa 22 redovnic (VIDEO)

    Požar je uničil zgodovinski samostan Bernaga na severu Italije.
    12. 10. 2025 | 18:20
    18:00
    Razno
    ASTRO

    Zvezdni odsev: Introspektivni ponedeljek, prihaja val čustev in harmonije

    Ponedeljek je dan, ki mu vlada Luna, kar pomeni, da bo energija dneva že po naravi introspektivna in čustveno usmerjena.
    Delo UI12. 10. 2025 | 18:00

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNO

    Končno tudi pri nas: mali Kitajec za odlično ceno

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    9. 10. 2025 | 11:53
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

    Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ZIMA

    Bomo spet kurili na drva in pelete?

    V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
    6. 10. 2025 | 08:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNA ZGODBA

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    To je nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 12:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

    V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    To napako pred potovanjem naredi skoraj vsak – in lahko vas stane tisoče evrov!

    Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
    7. 10. 2025 | 09:34
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    V dvoje je lepše

    Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
    7. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Nadaljevanka

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
    Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Slovenska podjetja beležijo neverjetne uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 08:23
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki