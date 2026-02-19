  • Delo d.o.o.
    ASTROLOGIJA

    Zvezdni odsev: novi začetki in pogum

    Jutrišnja energija bo naklonjena negovanju odnosov in cenjenju lepote.
    Petek je tradicionalno dan Venere, planeta ljubezni in harmonije. Foto: Rido Franz/Getty images
    Petek je tradicionalno dan Venere, planeta ljubezni in harmonije. Foto: Rido Franz/Getty images
    Delo UI
     19. 2. 2026 | 18:00
    2:19
    A+A-

    Jutrišnji petek, 20. februarja, nas nebesne sile vabijo na potovanje samoodkrivanja in premišljenega delovanja. Luna, ki je v svoji rastoči fazi, se nahaja v dinamičnem znamenju Ovna, kar simbolizira nove začetke in pogum, da sledimo svojim aspiracijam. Ta lunarna pozicija nas spodbuja, da naredimo drzne korake proti svojim ciljem, pri čemer objemamo pionirski duh, ki je značilen za Ovna. V dopoldanskih urah se zgodi pomembna konjunkcija med Saturnom in Neptunom v prvih stopinjah Ovna. Ta redka poravnava združuje Saturnovo disciplino in strukturo z Neptunovimi sanjami in intuicijo, kar nas spodbuja, da svoje vizije utemeljimo v resničnosti. To je močan čas za uresničevanje naših idealov skozi praktična sredstva, saj združujemo domišljijo z odgovornostjo. Proti večeru Luna tvori kvadrat z Jupitrom v Raku. Ta konfiguracija lahko okrepi naša čustva in želje, kar nas lahko vodi v pretiravanje ali impulzivne odločitve. Pomembno je prakticirati zmernost in pozornost, da zagotovimo, da naša dejanja sovpadajo z našimi dolgoročnimi cilji.

    Petek, tradicionalno dan Venere, planeta ljubezni in harmonije, prinaša energijo, ki je naklonjena negovanju odnosov in cenjenju lepote. Ker se Venera trenutno nahaja v Ribah, njena povzdignjena pozicija povečuje našo sposobnost za sočutje in globoke čustvene povezave. Ukvarjanje z ustvarjalnimi dejavnostmi ali preživljanje kakovostnega časa z ljubljenimi osebami bo jutri še posebej izpolnjujoče. Jutrišnji dan nam prinaša harmonično mešanico vizionarske inspiracije in praktičnega delovanja. S tem ko objamemo odločno energijo Ovna in prizemljitveni vpliv konjunkcije med Saturnom in Neptunom, lahko naredimo pomembne korake k uresničevanju svojih sanj. Ne pozabite uravnotežiti navdušenja s previdnostjo in dovolite ljubečim vibracijam Venere, da vodijo vaše interakcije in ustvarjalne izraze.

    Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Paulalustemberg, Space, Astrosofa.

