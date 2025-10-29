  • Delo d.o.o.
KOŠARKA

100 točk lahko dosežejo v spanju

Cedevita Olimpija danes (19.30) v Stožicah gosti litovski Neptunas
Proti Arisu se je na tribunah zbralo okrog 4000 gledalcev, tudi danes Ljubljančani upajo na glasno podporo s tribun. FOTO: Cedevita Olimpija
Proti Arisu se je na tribunah zbralo okrog 4000 gledalcev, tudi danes Ljubljančani upajo na glasno podporo s tribun. FOTO: Cedevita Olimpija
Nejc Grilc
 29. 10. 2025 | 15:15
3:13
A+A-

V evropski košarki oktober prinaša prvo obdobje zgoščenega ritma tekem, Cedevita Olimpija jih bo v mesecu dni odigrala devet, ki skupaj z dolgimi potovanji in skrajšano rotacijo zaradi dveh poškodb pod obročem puščajo sledi. A Ljubljančani ob utrujenosti kažejo tudi šampionski karakter, proti Bosni so se izvlekli skozi šivankino uho, danes bodo v Stožicah proti Neptunasu želeli potrditi, da so med najboljšimi v evropskem pokalu.

95

točk na tekmo v povprečju dosega Neptunas.

»Danes noben poraz ne more več biti presenečenje, Bosna je premagala Murcio, ki je ugnala evroligaško Baskonio, Bahčešehir je minuli konec tedna izgubil proti predzadnji ekipi v Turčiji. V tem ritmu tekem si takoj kaznovan,« je Zvezdan Mitrović hitro potegnil črto pod pretekli teden, z igralci ga je preživel v Istanbulu in Sarajevu ter bil polovično uspešen. »V Sarajevu smo bili tri dni in smo se malo 'uležali', seveda smo trenirali, a so imeli igralci veliko časa v hotelu in ni bilo tiste prave energije, začutili so utrujenost. Zato na treningih vedno hodimo po robu in iščemo ravnotežje med regeneracijon in ostrino,« je stanje opisal novi črnogorski selektor.

Iz Sarajeva so potovali celo nedeljo in se v Ljubljano vrnili šele ob devetih zvečer, v ponedeljek zjutraj pa z zavzetostjo na treningu navdušili Mitrovića. »Jasno je, da prihaja do nihanj v igri, veliko igralcev zdaj dobi po 30 minut in več, raje bi opravljal hitrejše menjave, saj tekme igramo vsake tri dni. Normalno je, da kdo potem ni na ravni, ki jo je zmožen, igralci se morajo boriti z višjimi in močnejšimi od sebe,« se odsotnost Nikosa Chougkaza in Luke Brajkovića pod košem Olimpiji vse bolj pozna. Še večje breme nosi Thomas Kennedy, ki se spoznava z zahtevami evropskega pokala: »Ko pridem v bolj kakovostno tekmovanja, me vedno čaka enako spoznanje: vse je hitrejše in močnejše, predvsem pa ekipe igrajo bolj premeteno. Zdaj tekmeci že vedo, kako se pripraviti na nas, a skrivamo še nekaj presenečenj.«

Dobro, da ne spremlja nogometa

Stožice v novi sezoni ostajajo trdnjava Olimpije. »Nekaj posebnega je v zraku, slišim, da gre vsem Olimpijam dobro, ne le nam,« pravi Kennedy. Dobro, da Kanadčana zanimajo le ledene ploskve, pogled proti zelenici sosednjega nogometnega štadiona razkriva bolj klavrno podobo. A ta danes ob 19.30 ne bo v središču pozornosti, namenjena bo le Neptunasu, pred desetletjem evroligaški zasedbi, ki v tej sezoni v povprečju dosega skoraj 95 točk na tekmo. »Klasična litovska ekipa, vrhunski v napadu, zelo atletski in dobri v skoku. Na zadnji tekmi so dosegli 117 točk brez podaljškov, morali bomo biti zelo previdni, da nam tekma ne uide,« se Mitrović zaveda, da jih šum v komunikaciji lahko drago stane. Ljubljanski igralci bodo imeli dodaten motiv, da pustijo vse na parketu – ta konec tedna bodo v ligi ABA prosti, premor bo prišel kot naročen.

ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Večno vprašanje

O kuri in jajcu.
Marko Kočevar29. 10. 2025 | 22:45
22:35
Novice  |  Slovenija
PREMIER PO TORKU V NOVEM MESTU

»V Novem mestu so ljudje skandirali DOVOLJ JE kriminalu. Šutarjev zakon je odgovor na to«, Golob pojasnil, kakšno je bilo srečanje s soprogo pokojnega Aleša

Predsednik vlade je prepričan, da bodo ukrepi, ki jih je predstavil v Novem mestu izboljšali varnost na Dolenjskem.
29. 10. 2025 | 22:35
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Lovra Kastelica: Spirala nasilja

Zaradi našega Slavca ni bilo takrat nobenega protestnega shoda.
Lovro Kastelic29. 10. 2025 | 22:25
22:10
Novice  |  Slovenija
RAZPOKE V POLITIKI

Tudi Erjavec zahteva Golobov odstop: »Izgubil je človeški in moralni kapital«

Oglasile so se zunajparlamentarne stranke, ki so se ostro odzvale na delo vlade.
29. 10. 2025 | 22:10
21:18
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Osma hiša je hiša smrti, najgloblje življenjske krize, pa tudi spolnosti

V tej škorpijonovi hiši najdemo skupno lastnino s partnerjem ter odnos do nje.
29. 10. 2025 | 21:18
21:00
Bulvar  |  Suzy
OSMIŠLJEVALNICA

Biti človek: čuječ, čuteč, čustvujoč (Suzy)

Če kondicijsko prekipevamo, če 'štimajo' srce in pljuča ter sta kakica in spanec v redu, smo na dobri poti, da smo v redu. Nismo pa še na cilju.
29. 10. 2025 | 21:00

