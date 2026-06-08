19-letna Mira šokirala Pariz, postala najmlajša zmagovalka po Seleševi

Roland-Garros je dobil novo teniško kraljico, komaj 19-letno Rusinjo Miro Andrejevo, ki je v finalu odprtega prvenstva Francije brez večjih težav s 6:3 in 6:2 premagala 24-letno Poljakinjo Majo Chwalinsko ter osvojila svoj prvi turnir za grand slam. Na poti do lovorike je Andrejeva izgubila le en niz, z zmago pa je postala najmlajša zmagovalka tega tekmovanja po legendarni Moniki Seleš. Ta je leta 1992 pri vsega osemnajstih že tretjič slavila na pariškem pesku.

Maja Chwalinska je bila sicer eno od največjih presenečenj turnirja, saj je v Parizu začela že v kvalifikacijah in se prebila vse do finala, v katerem pa proti razigrani Andrejevi ni imela pravih možnosti. Rusinja je dvoboj odprla silovito in že v prvi igri prišla do odvzema servisa. Poljakinja je sicer hitro odgovorila z odvzemom servisa, a je Andrejeva znova premaknila v višjo prestavo, prevzela nadzor in prvi niz dobila s 6:3. Tudi v drugem nizu je bila slika podobna. Andrejeva je takoj pobegnila na 3:0 in nato zanesljivo nadzorovala potek finala na osrednjem igrišču Philippe-Chatrier. Chwalinska je pri 0:5 sicer osvojila eno igro, a preobrata ni bilo. Rusinja je zaključila ob prvi zaključni žogici. Največ drame je bilo v drugem nizu pri vodstvu Andrejeve 6:3 in 2:0, ko je Poljakinja prišla do vodstva s 40:0 na servis Rusinje. A je 19-letnica pokazala jeklene živce, rešila vse tri priložnosti za break in nato v naslednji igri povsem strla odpor tekmice.

Mira Andrejeva je postala najmlajša zmagovalka Roland-Garrosa po Moniki Seleš leta 1992.

Maja Chwalinska je z uvrstitvijo v finale odprtega prvenstva Francije presenetila vse po vrsti. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Ohranila mirno kri

»Razmere so bile zelo težke, veter je ves čas spreminjal smer. Vesela sem, da sem ostala zbrana,« je po zmagi povedala Andrejeva, ki je v ključnih trenutkih delovala izjemno mirno. To je še toliko bolj presenetljivo, saj smo v preteklosti videli veliko njenih čustvenih izbruhov na igriščih. Tokrat je pokazala povsem novo, šampionsko podobo, vredno tako prestižne lovorike. Dokončno se je lahko sprostila šele po zmagi. Ko je prejela posebno značko za slavje na Roland-Garrosu, je na zidu šampionk, na katerem so napisana vsa imena preteklih zmagovalk, navdušeno prebrala tudi svoje ime. Veliko zaslug za njen razvoj ima trenerka Conchita Martinez, vselej pa jo na tekmah spremljata tudi starša. »O tem turnirju sem sanjala že vse od otroštva. Ne morem verjeti, da zdaj držim ta pokal,« je dodala nova kraljica Pariza, ki je osvojila šesto lovoriko na turnirjih WTA, a pariška je daleč najbolj dragocena.