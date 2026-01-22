  • Delo d.o.o.
VELIKA TRAGEDIJA

27-letni nogometaš se je sredi tekme zgrudil in umrl

Najprej so mu pomoč nudili klubski zdravnik in strokovnjaki obeh ekip, nato so posredovali še reševalci ...
Simbolična fotografija. FOTO: Alphaspirit Getty Images/istockphoto
N. P.
 22. 1. 2026 | 13:18
 22. 1. 2026 | 13:47
A+A-

Portugalsko je pretresla smrt 27-letnega nogometaša Nassurja Bacema, ki se je med tekmo v Algarveju zgrudil na igrišču in umrl. Do tragedije je prišlo v 27. minuti dvoboja tretjega kroga regionalnega pokala Taça do Algarve med kluboma LGC Moncarapachense in Imortal DC na občinskem stadionu v Olhãu.

Bacem, levi bočni branilec, je po padcu na zelenico doživel srčni zastoj. Najprej so mu pomoč nudili klubski zdravnik in strokovnjaki obeh ekip, nato so posredovali še reševalci, vendar jim ga ni uspelo oživiti – smrt so potrdili na kraju dogodka. Klub Moncarapachense, ki nastopa v četrti portugalski ligi, je novico objavil na Instagramu in zapisal: »Z globoko žalostjo in veliko prizadetostjo sporočamo, da je danes med tekmo 3. kroga pokala Algarve proti Imortalu umrl naš igralec Nassur Bacem, star 27 let.« Dodali so, da je »igralec nezavesten omahnil na igrišču po srčnem zastoju«, ter poudarili, da so takoj aktivirali vse nujne službe, vključno z INEM, portugalskim inštitutom za nujno medicinsko pomoč, ter da so pri prvih ukrepih sodelovali tudi zdravnik in fizioterapevt domačega kluba, fizioterapevt Imortala in oseba, zadolžena za temeljne postopke oživljanja na stadionu.

V ločenem sporočilu je klub poudaril, da Bacem odhaja »prezgodaj« in da za sabo pušča »neizmerno praznino – v klubu in med vsemi, ki so mu bili blizu na igrišču in zunaj njega«. Ob tem so zapisali še: »Bil je športnik, soigralec in človek, ki bo za vedno del naše družine,« ter družini in prijateljem izrekli »najgloblje sožalje«. Vsem v klubu – igralcem, strokovnemu štabu, zaposlenim in vodstvu – so namenili poziv k povezanosti in medsebojni opori, saj bo ta dan, kot pravijo, »za vedno zaznamoval našo zgodovino«.

Bacem je bil po navedbah kluba angolskega rodu, rojen pa je bil v Aveiru na zahodni obali Portugalske. V mlajših selekcijah je igral tudi za prvoligaša Sporting Braga. Predsednik Moncarapachenseja Nemesio Martins je ob tragediji dejal: »Ni besed. To je izjemno težek trenutek za vse. Globoko obžalujemo, kar se je zgodilo našemu igralcu Nassurju Bacemu.«

smrtnogometumrlPortugalskatragedijaincidentsrčni zastojinfarkt
