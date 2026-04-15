  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREDSTAVITEV TRASE

32. dirka po Sloveniji: Vršič se vrača, Roglič najverjetneje ne

Vrhunec dirke bo vzpon na očaka našega kolesarstva. Mladi Jakob Omrzel bo prvi domači adut v boju za zeleno majico.
Jakob Omrzel je lani na dirki po Sloveniji osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Bogdan Fink, Jakob Omrzel in Dare Rupar so predstavili traso 32. dirke po Sloveniji. FOTO: Blaž Samec

Primož Roglič je dirko po Sloveniji dobil v letih 2015 in 2018. FOTO: Uroš Hočevar

Dirka po Sloveniji 2026 FOTO: Zx

Miha Hočevar
 15. 4. 2026 | 09:22
4:07
A+A-

Dirka po Sloveniji in Vršič sta bila nekoč skorajda neločljiva pojma, v prvih dveh desetletjih naše edine etapne dirke je večina zmagovalcev svojo pot na vrh tlakovala na tem očaku. A organizatorji na čelu z direktorjem Bogdanom Finkom so kolesarska obzorja na Slovenskem nato širili na drugih, prav tako zahtevnih in lepih klancih. Vrnitev je preprečevala tudi načeta cesta iz kranjskogorske smeri. Po njeni prenovi ni več ovir, Vršič se po 13 letih vrača na »slovenski tour«. To je bila najbolj udarna novica predstavitve trase 32. dirke po Sloveniji, ki se bo 17. junija začela z etapo Velenje–Rogaška Slatina (141,6 km), nadaljevala pa s preizkušnjami Radlje ob Dravi–Ormož (176,8 km), Celje – Maribor (137 km), Kranj–Kranjska Gora (183,1 km) in Litija–Novo mesto (162,1 km).

2013. leta je vzpon na Vršič nazadnje gostil dirko po Sloveniji.

»Vršič je slovenska kolesarska meka. Pred 13 leti je bil na vrhu cilj, ampak zdaj logistično ni več mogoče, da bi etapo tam končali, ker je obrobnega dogajanja preveč. Spust v Kranjsko Goro so s pomočjo države v zadnjem letu obnovili, prepričani smo, da se lahko v teh pogojih varno spustimo do cilja etape. To je glavni razlog, zakaj Vršiča 13 let ni bilo,« je Fink povedal o dolgi odsotnosti očaka slovenskega kolesarstva, na katerega se bo karavana povzpela iz bovške smeri. Pred tem jo na preizkušnji s skoraj 4000 višinskimi metri čaka vzpon na Dražgoše in izlet v Italijo, do Trbiža, kjer stoji spomenik Primožu Rogliču in njegovemu podvigu v 20. etapi Gira 2023 na Višarjah. Na slovenske ceste se bodo kolesarji vrnili čez Predel.

Omrzel in Tratnik, kaj pa Roglič?

Ko je bil Vršič nazadnje del »slovenskega toura« je Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) štel sedem let. Pri 20 bo, kot kaže, prvi domači adut v boju za zeleno majico. »Četrta etapa mi vliva veliko zadovoljstva in motivacije. Lahko govorimo o boju za skupni seštevek. Vršič je zelo lep klanec, tudi kraji so zelo lepi in vesel sem, da bomo tako etapo odpeljali po Sloveniji,« je na novinarski konferenci povedal mladi Dolenjec, ki je ob lanskem ognjenem krstu na dirki po Sloveniji zasedel 4. mesto. Fink ni brez preglavic, saj sta udeležbo potrdili le dve ekipi svetovne serije, Bahrain Victorious in Red Bull Bora Hansgrohe. Po pravilih Svetovne kolesarske zveze (UCI) morajo prireditelji dirk serije Pro, v katero sodi dirka po Sloveniji, privabiti vsaj štiri ekipe najvišje ravni in devet ekip ravni prokontinental. Teh je na štartnem seznamu že 10, Fink pa računa, da bodo izpolnili tudi kvoto štirih moštev iz svetovne serije, kolikor jih je na slovenskih cestah dirkalo lani.

»Z Red Bullom Boro Hansgrohe naj bi prišel lani tretji s Toura Florian Lipowitz, z njim pa tudi naš Jan Tratnik. Zanju bo to priprava za Tour. Na drugi strani imamo tudi mladost Omrzela, veliko bo kolesarjev iz drugih profesionalnih ekip, ki iščejo svoj prostor pod soncem. Prepričan sem, da bo to dobra dirka ter da bomo sklenili dogovor s še katero od ekip svetovne serije. Doslej jih še nismo zaradi številnih poškodb. Ekipa UAE ima ogromno fantov na bolniški in ne morejo zagotoviti, da bodo prišli,« direktor dirke računa, da bo konkurenca na ravni minulih let. Najbolj vroče vprašanje med navijači je, ali bo med »rdečimi biki« tudi dvakratni zmagovalec dirke po Sloveniji Roglič, ki v junijskem terminu nima predvidenih drugih dirk. »Na to organizatorji nimamo vpliva. Vemo, da ekipa pride, povedal sem, koga imajo v načrtu, ki pa ni dokončen. Vsi so previdni pri napovedih, ker je kolesarstvo postalo brutalno zaradi padcev in poškodb,« je še povedal Fink.

Več iz teme

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki