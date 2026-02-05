Abdusattorov na super-turnirju v standardnem šahu uresničil sanje

Prvi letošnji super-turnir v standardnem šahu v Wijk aan Zeeju se je končal z zmagoslavjem Nodirbeka Abdusattorova, ki je v 13 partijah edini dosegel devet točk. Komaj 21-letni Uzbekistanec je zmago slavil zasluženo, saj je vodil praktično od začetka, a si je odločilno prednost zagotovil šele z dvema zmagama v zaključku. Najprej je z belimi figurami premagal čvrstega Nemca Matthiasa Bluebauma, aktualnega evropskega prvaka, nato pa v zadnjem krogu s črnimi še razglašenega Indijca Ardžuna Erigajsija. Abdusattorov je prestižno lovoriko dodal enako impresivni decembrski zmagi iz Londona, s tem pa je očitno prebrodil težko obdobje in se ponovno zavihtel v prvo deseterico svetovne ratinške lestvice, na trenutno peto mesto. V treh predhodnih nastopih v Wijk aan Zeeju je bil vselej zelo blizu, a mu je vedno znova spodletelo priti na sam vrh. Po koncu letošnje izvedbe ni mogel najti pravih besed, s katerimi bi opisal svoja čustva, potem ko mu je končno uspelo uresničiti svoje otroške sanje.

Kasnejšega zmagovalca je dva kroga pred koncem v vodstvu ujel njegov leto mlajši rojak Javohir Sindarov, ki se je nato moral z remijem in zmago zadovoljiti z drugim mestom, a je s tem vseeno poskrbel za dvojno zmago. Sindarov je v izenačeni konkurenci edini ostal neporažen, z dobrimi igrami pa si je pripravil dobro popotnico pred bližajočim se kandidatskim turnirjem, ki bo določil letošnjega izzivalca svetovnega prvaka. Sedmi je bil senzacionalni turški mladenič Yagiz Kaan Erdogmus. Junija bo dopolnil šele petnajst let in je v svojem krstnem nastopu med svetovno elito presegel vsa pričakovanja. Za primerjavo zgolj povejmo, da je Magnus Carlsen, sicer rekorder po številu naslovov v »šahovskem Wimbledonu«, na tem prizorišču debitiral pri sedemnajstih letih in takrat končal na predzadnjem mestu.

Slovenski predstavnik Vladimir Fedosejev je turnir končal z zmago proti Indijcu Aravindhu Čitambaramu in ga sklenil s petdesetodstotnim izkupičkom. Pridobil je nekaj dragocenih ratinških točk, za kaj več v najmočnejši konkurenci pa bo moral predvsem zmanjšati velika nihanja v igri. Močno so razočarali predvsem trije indijski predstavniki, aktualni svetovni prvak Gukeš Domaradžu, Ramešbabu Praggnanadhaa in Erigajsi, ki so končali v spodnjem delu razvrstitve in skupaj izgubili več kot petdeset ratinških točk.