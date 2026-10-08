Aleksander Čeferin si je premislil: namerava se potegovati za nov mandat na čelu Uefe

Aleksander Čeferin je napovedal vnovično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze Uefe, je danes poročala tiskovna agencija Press Association. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu.

Čeferin je sicer že pred tem izključil možnost kandidature za predsednika Mednarodne nogometne zveze Fife proti sedanjemu predsedniku svetovnega nogometa Gianniju Infantinu. Čeferin je danes napovedal boj za nov štiriletni mandat na čelu Uefe. S tem želi organizaciji zagotoviti stabilnost v času, ko se evropska nogometna zveza odločno zoperstavlja vodenju Infantina na čelu Fife.

Grosupeljčan je v preteklosti večkrat omenjal, da se ne namerava več potegovati za položaj ter je vsakokrat zavrnil omenjanje možnosti predsedniške kandidature na volilnem kongresu leta 2027.