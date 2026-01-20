  • Delo d.o.o.
DVA PORAZA

Aleksander Sekulić ostal brez službe

V Ljubljani rojeni košarkarski strokovnjak je pred kratkim podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS).
V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim selektorskim stažem. Slovenijo je vodil na vseh treh velikih tekmovanjih. FOTO: Ints Kalnins Reuters
V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim selektorskim stažem. Slovenijo je vodil na vseh treh velikih tekmovanjih. FOTO: Ints Kalnins Reuters
STA, S. U.
 20. 1. 2026 | 12:35
Slovenski košarkarski selektor Aleksander Sekulić je bil po dveh zaporednih porazih v elitnem ruskem prvenstvu razrešen z mesta trenerja Zenita, je na spletni strani zapisala ekipa iz Sankt Peterburga.

»Po odločitvi upravnega odbora Zenita je bil glavni trener Aleksander Sekulić razrešen s trenerskega položaja. Ekipo bo na naslednji tekmi v ruski ligi proti ekipi MBA iz Moskve vodil Maksim Učajkin, ki bo imel tudi začasno funkcijo glavnega trenerja,« je še zapisala zasedba iz drugega največjega ruskega mesta.

Za 47-letnega Sekulića sta bila usodna poraza proti Nižjemu Novgorodu in Lokomotivu iz Kubana. Zenit je po nepopolnem 21. krogu na šestem mestu v elitnem ruskem prvenstvu, v dosedanjem delu je dosegel 13 zmag in doživel osem porazov.

V Ljubljani rojeni košarkarski strokovnjak je pred kratkim podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) in bo moško člansko reprezentanco vodil do leta 2027. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim selektorskim stažem. Slovenijo je vodil na vseh treh velikih tekmovanjih - dvakrat na evropskem prvenstvu v letih 2022 in 2025, olimpijskih igrah v Tokiu 2021 in svetovnem prvenstvu 2023.

Sekulić je trenerske izkušnje v domovini nabiral pri Slovanu, Triglavu, Kopru, Krki in Škofji Loki, od leta 2017 pa je aktiven v tujini, kjer je vodil češki Nymburk ter ruski ekipi Lokomotiv Kuban in Zenit.

Aleksander SekulićKZSZenit
