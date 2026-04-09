Aleksandr Drabinca: orjak, ki nase opozori tudi izven kletke

Na sobotnem spektaklu v mešanih borilnih športih (MMA) hrvaškega združenja FNC 29 v Stožicah nov šov pripravlja tudi ljubljanski orjak Aleksandr Drabinca (3 zmage, brez poraza), ki se bo v obračunu težke kategorije udaril s prav tako še neporaženim Milanom Kadlecem (2 zmagi) iz BiH. »Šel bom v kletko in se predal,« nas je uvodoma presenetil Drabinca in se takoj zatem v smehu popravil: »Ne, seveda bom naredil vse, kar je v mojih močeh, da bom zmagal.«

Med svojimi glavnimi prednostmi je ob višini (201 cm) in borilni raznovrstnosti izpostavil hladno glavo. »Med dvoboji je zelo pomembno ohraniti mirno kri. Vroča glava v kletki zagotovo ni dobrodošla,« je pojasnil »Rus«, kakor ga tudi kličejo. Luč sveta je sicer ugledal v Pridnestrju, odcepljeni republiki v okviru mednarodno priznanih meja Moldavije. »Ko se tam rodiš, uradno nisi nič in ničesar tudi ne dobiš – niti potnega lista. Potem se moraš odločiti, ali greš po ukrajinskega ali moldavskega, jaz sem se odločil za slednjega,« se je razgovoril Drabinca, ki se je pri desetih letih preselil v Slovenijo – najprej v Žalec, že leto pozneje pa v Ljubljano. Pri 15 letih je začel trenirati kikboks, kot amater pa se je boril še v tajskem boksu, ju-jitsuju in MMA.

Barbike in sombrero

Znan je po tem, da zna opozoriti nase tudi izven borišča. Pred enim letom je, denimo, v stožiško kletko prikorakal z rožnatim klobukom in gledalcem delil barbike, v Mariboru pa je na dvoboj prišel kot Mehičan s sombrerom in kitaro. »Večina ljudi pride na takšne prireditve gledat šov, želijo si zabave. Dobre borbe so zanje zgolj plus,« je poudaril Drabinca in podkrepil svojo trditev: »Mene so si najbolj zapomnili po tem, da sem na obračun prišel z barbikami ...« Miha Šimnovec