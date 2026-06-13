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Alen Pajenk ostaja nepogrešljiv v odbojkarski reprezentanci: Če postanejo prvaki, bo vse rešeno

Želi v Los Angeles, z ACH Volley na sklepni turnir lige prvakov.
Dokler lahko pomaga, bo Alen Pajenk na voljo reprezentanci. FOTO: Jože Suhadolnik
Dokler lahko pomaga, bo Alen Pajenk na voljo reprezentanci. FOTO: Jože Suhadolnik
Nejc Grilc
 13. 6. 2026 | 11:35
3:51
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Slovenski odbojkarji so odlično začeli reprezentančno poletje. Pripravljalni tekmi s Srbijo še nista pokazali prave podobe, tudi uvodna tekma s Kitajsko v Linyjiju ni navdušila, zmaga nad Poljsko pa je pokazala razkošen talent generacije odbojkarjev, ki se prebija v ospredje. Pri tem ji pomaga tudi neuničljivi Alen Pajenk, ki pri 40 letih še vedno nerad izpušča tekme in ostaja ključni člen reprezentance, ki želi nadaljevati z zbiranjem kolajn. Morda tudi v Los Angelesu, Pajenk si čar igranja pod olimpijskimi krogi želi doživeti še enkrat.

Prvi del poletja je v znamenju lige narodov, atraktivnega tekmovanja, ki pa prinaša veliko potovanj in hud ritem tekem.

»Ko si mlad, je vse zanimivo. Mi smo tukaj iz drugega razloga, želimo tekmovati, ne zato, da bi videli malo sveta, države, kulture ali kaj podobnega. Tega je veliko, sploh če greš na Japonsko, Kitajsko, v Avstralijo, vidiš marsikaj. Če se ne moreš vrniti domov, greš recimo iz Japonske naprej v Bolgarijo in si tri tedne ali mesec dni zdoma. Za igralce z družino je to zelo naporno. Sledijo dolgi poleti in časovna razlika. Potrebuješ dva ali tri dni, če nisi prej tam, da se prilagodiš. Tudi druga hrana in vse drugo se pozna. Tekme igramo po slovenskem času ob šestih ali sedmih zjutraj. Celo kariero smo vajeni tekme igrati zvečer, to je šok za telo.«

Z letošnjim poletjem se začenja nov olimpijski cikel in zbiranje točk za Los Angeles 2028. Kako združljiv je s pomlajevanjem izbrane vrste in nabiranjem izkušenj?

»Če ne bi imeli olimpijskih iger pred nami, če ne bi bilo tega cilja, tudi nekaj nas starejših ne bi bilo tukaj, če smo povsem pošteni. Trenerju sem povedal, da je moj cilj Los Angeles. Vsaka tekma šteje. Izgubiš eno tekmo s slabšim od sebe in si takoj ob 15 točk (kot bi se skoraj zgodilo proti Kitajski, op. p.). To se zgodi dvakrat ali trikrat in lahko zdrsneš iz deseterice. Pred nami so še tri sezone lige narodov, ki jih moramo zdržati. Pri nas ni tako, da bi si lahko privoščili toliko kadrovskih rošad kot Francozi, Poljaki ali Italijani. Takoj smo si rekli, kaj je naš cilj: Los Angeles. Poskusili bomo še enkrat priti na olimpijske igre. Zdaj je vse usmerjeno v to. Seveda pa želimo zmagovati na vsaki tekmi, v ligi narodov želimo na zaključni turnir, tudi do kolajne, če bo mogoče. Evropsko prvenstvo pa bo še bolj pomembno, prvak že potuje neposredno na OI, to bo prva priložnost za nas.«

EP bo v Italiji, spremljali vas bodo številni slovenski navijači. Se bo niz osvajanja slovenskih kolajn nadaljeval?

»Takoj podpišem, če dobimo še eno.«

Kaj vas na tej točki kariere še žene naprej?

Z reprezentanco je cilj Los Angeles. Takoj po Parizu sem nameraval končati kariero, bil sem blizu temu, ampak potem sem si rekel 'če lahko, zakaj ne bi še igral?' Ko sem se pogovoril s trenerjem, sem mu rekel: 'Če hočeš, da pridem, sem na voljo, ampak ne tako, da bom leto ali dve zraven, potem pa, če slučajno pridemo v Los Angeles, me odrežeš'. Moj cilj so še ene olimpijske igre. Ne glede na to, koliko bom star. Če bom lahko, bom šel. Če ne bom mogel, bom to sam pri sebi videl, zagotovo nisem ta, ki bo vztrajal za vsako ceno in odvzel mesto nekomu, ki lahko reprezentanci ponudi več.« 

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