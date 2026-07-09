Aleš Čeh pred četrtfinalom SP 2026: Messi jih ne bo mogel vedno rešiti

Svetovno prvenstvo v nogometu je vstopilo v odločilni del, v igri za naslov prvaka je ostalo osem reprezentanc, med njimi šest evropskih, branilka naslova Argentina in Maroko kot zadnji afriški predstavnik. O obetih ekip v četrtfinalu smo govorili z nekdanjim reprezentantom Alešem Čehom.

Ena večjih zgodb osmine finala je izpad Brazilije, ki jo je izločila Norveška. Čeh, član reprezentance, ki je igrala leta 2002 na istem mundialu kot šampionska Brazilija (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, ...), ni govoril o naključju. »Brazilija ne premore ekipe, kakršno je imela v preteklosti.« Po njegovem mnenju se pri petkratnih svetovnih prvakih vidi menjava rodov, Norvežani pa so svojo nalogo opravili odlično: »Norveška je odigrala zelo čvrsto, zrelo in povsem zasluženo zmagala.«

To se je pokazalo pri Argentini, ki se je proti Egiptu vrnila v zadnjem delu tekme. »Argentina se lahko vrne v igro, četudi zaostaja za dva gola v 80. minuti,« je dejal Čeh. Toda hkrati je opozoril, da tudi svetovni prvaki niso nedotakljivi. »Lionel Messi jih ne bo mogel vedno reševati. Bojim se, da Messi enkrat ne bo imel svojega dne in potem se zna zgoditi presenečenje.«

Pred četrtfinalom vidi Francijo zelo visoko. »Francozi so favoriti. Ne samo v četrtfinalu, na splošno so favoriti tudi za finale,« je ocenil pred dvobojem z Marokom. Ob tem je izpostavil tudi širšo sliko turnirja: »Evropske reprezentance prevladujejo, šest jih je med osmerico.«

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