INTERVJU

Aljaž Sedej se je po kolajni najprej spomnil na očeta

Aljaž Sedej verjame, da se slovenski judoisti z EP ne bodo vrnili praznih rok. Generalni sekretar JZS se je največjega uspeha veselil prav v Tbilisiju.
Aljaž Sedej od septembra 2023 deluje kot generalni sekretar pri Judo zvezi Slovenije. FOTO: Leon Vidic
Aljaž Sedej od septembra 2023 deluje kot generalni sekretar pri Judo zvezi Slovenije. FOTO: Leon Vidic
Miha Šimnovec
 17. 4. 2026 | 08:35
3:55
Uvodni dan 75. evropskega prvenstva v judu se ni razpletel po slovenskih željah. Gal Blažič in David Štarkel sta že v uvodnem krogu kategorije do 60 kilogramov doživela poraza in se hitro poslovila od tekmovanja. Njuna dvoboja je pozorno spremljal tudi nekdanji vrhunski judoist Aljaž Sedej, ki od septembra 2023 deluje kot generalni sekretar pri Judo zvezi Slovenije. V zanimivem pogovoru se je 37-letni Ljubljančan spomnil tudi svojega največjega uspeha, ki ga je leta 2009 dosegel prav v glavnem mestu Gruzije.

Drugi tekmovalni dan bo imela Slovenija na EP v judu s Kajo Kajzer prvo vroče železo v ognju za kolajno.

Kako ste videli uvodna slovenska nastopa na tem EP?

»David Štarkel je proti Ukrajincu Artemu Lesjuku začel dobro, si priboril celo priložnost, da bi tekmeca ujel v končni prijem, na žalost pa je potem naredil napako. Komaj 19-letni Gal Blažič se je kljub mladosti proti izkušenejšemu Italijanu Andrei Carlinu boril odlično in dokazal, da je vrhunsko telesno pripravljen, saj je po štirih minutah rednega dela zdržal še skoraj toliko podaljška. Bilo je na meji, nakar ga je nasprotnik za zlato točko pokosil z nožno tehniko.«

Verjetno tudi vi največ pričakujete od petkovega dneva D, ko bo med drugimi naše barve branila tudi dvakratna evropska podprvakinja Kaja Kajzer, kajne?

»Da, drugi tekmovalni dan bomo imeli s Kajo Kajzer naše prvo zares vroče železo v ognju za kolajno. Na žalost je tik pred zdajci zbolela Kaja Schuster, veliko pa si lahko obetamo tudi od Metke Lobnik ter od Nike Tomc in Leile Mazouzi. Jaz sem poln optimizma in verjamem, da se ne bomo vrnili domov praznih rok.«

Kolajno ste si na tem tekmovanju priborili tudi vi, ko ste prav v Tbilisiju leta 2009 zablesteli s 3. mestom. Kako se spominjate tistega prvenstva?

»Takrat smo se borili še v stari dvorani v središču mesta s klopmi na tribunah, ki so bile nabito polne. Vzdušje v areni je bilo tedaj zares izjemno. Spomnim se, da sem v uvodnem krogu premagal meni izjemno neugodnega Švicarja Christopha Kellerja, ker je bil levičar, zelo močan in povrhu tudi vzdržljiv. V polfinalu sem se pomeril z Antoniem Cianom, ki je zdaj eden od glavnih trenerjev v italijanski reprezentanci. Dva tedna pred tem sem se poigral z njim v končnici nemške lige. Morda sem ga preveč podcenjeval in sem izgubil po lastni neumnosti. V dvoboju za 3. mesto sem se nato spoprijel z nemškim olimpijskim prvakom Olejem Bischofom, ki sem ga vrgel za yuko. Na žalost so potem poškodbe naredile svoje in v nadaljevanju nisem mogel več pokazati vsega, kar je tičalo v meni.«

Kaj vam je od tistega dneva še ostalo v spominu?

»V tistem letu mi je umrl oče. Ko sem osvojil bronasto kolajno, sem se najprej spomnil nanj. Po vrnitvi domov mi je bilo zelo hudo, ker mu nisem mogel pokazati tega odličja, za katero pa je imela ogromno zaslug tudi moja mama.«

Slovenski judo je v zadnjem obdobju doživel kar nekaj pretresov. Ali se je medtem stanje kaj umirilo?

»Ko sem postal glavni sekretar, sem vedel, da bo težko. Pripravljen sem bil na to, da bom hodil po ledu, a namesto vode je bila spodaj gnojnica. Verjetno se bom vpisal v zgodovino kot generalni sekretar, pod katerim se je v pičlem letu v zvezo včlanilo največ klubov in se jih je nato tudi največ izbrisalo. Vseh smo imeli že 130, zdaj smo pri 80, realno število pa je 63. Toliko se jih dejansko ukvarja z judom in imajo vsaj nekaj tekmovalcev.« 

ZADNJE NOVICE
08:35
Šport  |  Odmevi
INTERVJU

Aljaž Sedej se je po kolajni najprej spomnil na očeta

Aljaž Sedej verjame, da se slovenski judoisti z EP ne bodo vrnili praznih rok. Generalni sekretar JZS se je največjega uspeha veselil prav v Tbilisiju.
Miha Šimnovec17. 4. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
Promo
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKŠNA JE REŠITEV?

Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NAKUP

To je razlog, da marsikdo na električni avto ne čaka več

Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Razno
NEVERJETNE IZKUŠNJE

Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
13. 4. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Celjski sejem z novim konceptom

Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
Promo Slovenske novice13. 4. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Hrbtenica pod pritiskom sodobnega življenja

Dolgotrajno sedenje, digitalne navade in pomanjkanje gibanja so postali stalnica sodobnega vsakdana. Posledice vse pogosteje občutimo v hrbtenici, kjer se bolečine pojavljajo že pri mlajših generacijah. O tem, zakaj se to dogaja in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z ortopedom Samom Novakom.
14. 4. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA KRIŽNE VEZI

Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
13. 4. 2026 | 11:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
JE VREDNO?

Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
14. 4. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
Intervju z Larsom Sudmannom

Zakaj še tako dobra strategija na koncu pogosto pade?

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NADZOR

Kar 48 % staršev je to že vključilo, drugi pa o tem šele razmišljajo

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Slovenske novice14. 4. 2026 | 15:34
