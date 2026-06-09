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SVETOVNO PRVENSTVO V SENCI KRITIK

Ameriška farsa: neprijeten sprejem reprezentanc v ZDA, delegacije poročajo o ponižujočih pregledih (VIDEO)

Če se tako ravna z udeleženci prvenstva, kaj potem čaka navijače?
Pregledi na meji FOTO: X, zaslonski posnetek
Pregledi na meji FOTO: X, zaslonski posnetek
A. G.
 9. 6. 2026 | 15:32
 9. 6. 2026 | 15:32
2:57
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Rusija in Katar sta bila kot prejšnja gostitelja svetovnega prvenstva deležna kritik, vendar se po mnenju kritikov tega ne da primerjati s tem, kar zdaj počnejo Združene države Amerike. Videli smo, da je bil somalijskemu sodniku zavrnjen vizum, da na odobritev še vedno čakajo nekateri člani iranske delegacije, medtem ko tudi predstavniki nekaterih drugih držav doživljajo neprijetne postopke.

Ameriške oblasti naj bi se izživljale nad svojimi gosti, saj so bili vsi, ki ne prihajajo iz tako imenovanih »razvitih držav«, podvrženi temeljitim osebnim pregledom. Natančneje, na udaru naj bi bili vsi tisti, ki osebno ne ustrezajo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Reprezentance šele prihajajo na svetovno prvenstvo, že zdaj pa se soočajo z neprijetnimi prizori. Pojavili so se posnetki, na katerih je videti, kako policija in varnostne službe ravnajo z gosti iz Uzbekistana in Senegala. Če se tako ravna z udeleženci prvenstva, kaj potem čaka navijače, ki prihajajo spremljat tekmovanje?

Senegalci so bili po pristanku v Združenih državah Amerike deležni temeljitih pregledov kar na letališki ploščadi. Pregledali so jim vse, od čevljev do torb, pri tem pa naj ne bi smeli ugovarjati. Toliko o gostoljubju.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je somalijskega sodnika Omarja Artana izbrala za sojenje na bližnjem svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Sodnik iz Somalije je odpotoval iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo gostiteljico, ZDA. Za zdaj kaže, da bo Artan ostal brez mundiala, poroča STA.

Američani še enkrat pokazali, da jim ni posebej mar, kakšen vtis bodo pustili

Neprijetne prizore so doživeli tudi Uzbekistanci, ki so bili v ZDA deležni dodatnega preverjanja. Po prvem pregledu na letališču so njihovo delegacijo ustavili še med vožnjo z avtobusom na trening, s čimer naj bi Američani še enkrat pokazali, da jim ni posebej mar, kakšen vtis bodo pustili. Predstavljajte si samo, kako bi se odzvale oblasti, če bi se kaj podobnega zgodilo Američanom v Senegalu ali Uzbekistanu, poroča Mondo.

Sedem ur zasliševanja 

Minuli petek so mejni uradniki zvezdnika iraške nogometne reprezentance Ajmena Huseina sedem ur zasliševali, ko je v petek v Chicagu poskušal vstopiti v ZDA, poroča STA. »Po pregledu je bil enemu potniku dovoljen vstop v ZDA,« je po poročanju Athletica sporočila obmejna služba CBP. »Drugi potnik, fotograf in ne igralec ekipe, je bil zaradi varnostnih pomislekov, ki so se pojavili med pregledom, ocenjen kot neupravičen do vstopa in mu je bil vstop zavrnjen.«

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