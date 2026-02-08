  • Delo d.o.o.
MED DISCIPLINO IN LJUBEZNIJO

Andrea Massi odkrito, o tem, ali bi vse Tinine kolajne in globuse zamenjal za njuno družino

Trener vrhunske smučarke in oče pri delu združuje disciplino s srcem.
FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
A. G.
 8. 2. 2026 | 10:29
 8. 2. 2026 | 10:52
4:25
A+A-

Andrea Massi, italijanski trener in arhitekt uspehov ene največjih slovenskih smučarskih legend Tine Maze je v športnem svetu znan po svoji pronicljivosti, disciplini in sposobnosti, da iz smučark iztisne maksimalen potencial, hkrati pa ostaja pozoren na psihološko in čustveno plat športa. Pod njegovim vodstvom je Tina Maze dosegla vrhunske rezultate, osvojila olimpijske kolajne, globuse in milijone točk, ki so zapisane v zgodovino slovenskega alpskega smučanja. V intervjuju za Delo je Massi novinarju Mihi Hočevarju pojasnil, da je pogosto tvegal osebni odnos s Tino, da bi dosegla največje rezultate. Kot trener je bil neizprosen in zahteven, a danes priznava, da bi v tem položaju vse ponovil.

Verjame, da brez tveganja in odločnosti Tina ne bi zmagala na veleslalomu v Sočiju, ki je bil zahteven zaradi dežja in položenosti proge – pogojev, ki so bili povsem nasprotni njenim tehničnim lastnostim. Čeprav so se včasih pojavile napetosti, se Massi ne vidi v drugi vlogi in je prepričan, da ne bi bili uspešni, če ne bi dali vsega na kocko. Osebno življenje je zanj danes še vedno največja vrednota; vse Tinine kolajne bi zamenjal za družino, ki jo ima. Današnje smučarke, po njegovih besedah, nimajo enake discipline in pripravljenosti kot ona. »Ni je, ker tudi v smučanju ni sistema, ker je kakovost padla, ker smučarke nimajo več enake miselnosti in niso pripravljene trenirati dveh ali treh disciplin v enem dnevu. Zelo sem razočaran, predvsem v ženskih tehničnih disciplinah je raven zelo nizka. Dokaz za to je, da je šla Federica Brignone z 12 treningi na tekmo in zasedla 6. mesto na zelo zahtevni tekmi v Kronplatzu. Z njo sem bil na treningu v Cortini in vem, da ni brez bolečin in težav. Če je 6. na svetu po 12 treningih, je to dokaz, kakšna je trenutna raven. S prstom kažem tudi na FIS, ker prirejajo vedno lažje tekme, pogoji so vedno lažji in raven pada. In to je najslabše, ko nivo pade, se poveča število poškodb, namesto da bi se zmanjšalo. Intenzivnost pada in pri nižji intenzivnosti se večkrat zgodijo poškodbe.«

Čeprav so se včasih pojavile napetosti, se Massi ne vidi v drugi vlogi in je prepričan, da ne bi bili uspešni, če ne bi dali vsega na kocko. Osebno življenje je zanj danes še vedno največja vrednota; vse Tinine kolajne bi zamenjal za družino, ki jo ima.

Današnje smučarke, po njegovih besedah, nimajo enake discipline in pripravljenosti kot ona.

Manj strog kot oče

Kot oče je Massi nekoliko manj strog, kot si je sprva predstavljal. Njuna hčerka Anouk ima svoj karakter in včasih se znajdeta v bitkah, ko sta on in Anouk proti mami. Kljub temu se vedno vrneta k crkljanju in toplini družinskega življenja. Pri vzgoji ne uporablja permisivnih prijemov, a se zave svoje vloge in spoštuje materinsko avtoriteto Tine. Anouk trenutno trenira pri drugem trenerju, Massi pa bo skupaj z ženo sprejel odločitev, ali bo smučala ali se posvetila drugemu športu, igrala klavir ali se usmerila v znanost. Ni obseden s tem, da mora postati smučarka, čeprav ima na smučeh poseben pristop, a vse odločitve bodo vedno postavljene v okvir normalnega otroškega razvoja.

Tina Maze s partnerjem Andreo Massijem. FOTO: Tomi Lombar
Tina Maze s partnerjem Andreo Massijem. FOTO: Tomi Lombar

Zelo jasen je tudi njegov pogled na športne gene in naravne danosti: »Ne vem, močan odriv ima, moč, eksplozivnost. Zelo visoka je v primerjavi z vrstniki, ima velike roke in stopala. Zdaj raste, potem pade koordinacija, tako da je zame vse novo. Kar se učiš v knjigah, je eno, kar vidiš potem v življenju, je nekaj drugega. Če bo imela prave gene, bo morala to dokazati na terenu. Ima pa gotovo eno hibo. Karkoli bo dosegla v življenju, bo vedno premalo. O tem sem prepričan, ker sem opazoval Tino Weirather in druge šampione, ki so otroci šampionov. Ko imaš mamo, kot jo ima Anouk, je vse vedno premalo, vendar jo bova pred tem zaščitila in jo že ščitiva. Od nje ne zahtevava nič več kot od običajnega osemletnega otroka.«

