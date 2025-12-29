  • Delo d.o.o.
INTERVJU

Andrej Hauptman: Tadej ne jamra, temveč uresniči svoj cilj, če se le da

Andrej Hauptman bo tudi večji del kolesarske sezone 2026 spremljal Pogačarja. Slovenski športni direktor pri ekipi UAE pričakuje še en zahteven Tour.
Andrej Hauptman je od leta 2019 športni direktor pri ekipi UAE. FOTO: Jože Suhadolnik

Pripravljalnemu taboru ekipe UAE, pri kateri kot maser deluje tudi Matic Božič (v sredini), sta se pridružila člana Pogi teama Luka Maksimović (levo) in Vanja Kuntarič Žibert. FOTO: Miha Hočevar

Tadej Pogačar bo lovil že peto lovoriko na dirki po Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Andrej Hauptman je od leta 2019 športni direktor pri ekipi UAE. FOTO: Jože Suhadolnik
Miha Hočevar
 29. 12. 2025 | 09:10
7:56
Moštvo UAE ni le Tadej Pogačar, je pogon z več kot 150 ljudmi, ki skrbi za to, da je ekipa iz ZAE najboljša na svetu. V njej je iz leta v leto več Slovencev, ob Pogiju pa ima med njimi najdaljši staž športni direktor Andrej Hauptman, ki se ji je tako kot njegov varovanec iz ljubljanskega Roga pridružil leta 2019. Skupaj sta se med drugim veselila štirih zmag na Touru, prihodnje leto bosta naskakovala peto. Temelje za nove uspehe sta decembra postavljala na pripravljalnem taboru v Benidormu.

Pogačar je pripravljalni tabor na družbenih omrežjih razglasil za najboljšega doslej. Kaj ste opravili na njem?

»Najprej so bili na vrsti vsi zdravniški pregledi, ki jih je treba opraviti pred sezono. Imeli smo tudi že kar resen trening, še posebej za tiste kolesarje, ki bodo že januarja odprli sezono v Avstraliji. Pravo vadbo pred dirkami lahko učinkovito opravijo le v skupini s podobno dobrimi kolesarji.«

Tadeja začetek sezone čaka marca na preizkušnji Strade Bianche, pred prihodom v Španijo pa je skočil v Belgijo in Francijo na ogled tras dirk po Flandriji in Pariz–Roubaix, tako da najbrž ni treba ugibati, kaj bo njegov glavni spomladanski cilj, kajne?

»Z ožjo ekipo so se odpravili na sever in predvsem preizkušali, kako se različni materiali obnašajo pri vožnji po granitnih kockah. To verjetno počnejo tudi vsi resni tekmeci, tako da mora biti tudi Tadej v vseh pogledih čim bolje pripravljen.«

Ste tudi sicer preizkušali kakšne novosti pri opremi, lani ste ta čas predstavili novo aerodinamično kolo colnago Y1RS, ki je vzbujalo dvome, nato pa se je izkazalo kot Pogačarjev najljubši stroj za zmage?

»Opremo, ki jo uporabljamo, smo že preizkusili, tako da velikih novosti ni. Vedno se sicer gleda na to, da narediš nekaj še boljše, so kakšne malenkosti, ampak večinoma je vse enako. Lani so bili nekateri morda skeptični do novega kolesa, a mogoče gre za ljudi, pri katerih vsaka novost vzbuja dvome.«

Pripravljalnemu taboru ekipe UAE, pri kateri kot maser deluje tudi Matic Božič (v sredini), sta se pridružila člana Pogi teama Luka Maksimović (levo) in Vanja Kuntarič Žibert. FOTO: Miha Hočevar
Kakšen je Tadejev in ekipni načrt do začetka sezone, boste imeli še kakšen pripravljalni tabor?

»Veliko bo še treninga in tudi kakšen pripravljalni tabor, a ne več celotne ekipe. Zdaj bo več individualnega dela in priprav manjših skupin kolesarjev.«

Kako športni direktorji preživljate zimski premor? Kdaj začnete z dirkami in kaj morate še narediti pred njimi?

»Kot veste, so trase za večino velikih dirk že znane, dobimo njihove GPX zapise in se lotimo dela. Proučiti moramo posebnosti prog, se taktično pripraviti nanje. Na tem taboru smo se pogovorili o programu dirk za vse. To je tudi njegov najpomembnejši del, da se uskladi program dirk, tako da vsi vemo, kaj nas čaka. Pozimi nam ne zmanjka dela.«

Pogačarja ste spremljali pri vseh štirih zmagah na Touru, zraven boste tudi pri naskoku na peto. Kako ocenjujete traso dirke po Franciji 2026?

»Po dolgem času bo spet na sporedu ekipni kronometer, in to prvi dan. Kmalu za tem bodo sledili že Pireneji. Meni se zdi trasa takšna, kot mora biti za Tour, na koncu ga pa kolesarji naredijo težkega ali pa manj težkega s tem, kako se lotijo dirkanja. Tour je bil doslej vedno ekstremno zahteven, posebej v zadnjih letih, tako da pričakujemo, da bo podobno tudi prihodnje leto.«

Bo razplet na vrhu spet odvisen predvsem od Tadejeve pripravljenosti?

»Odvisen ne bo le od njegove, temveč od pripravljenosti celotne ekipe. Morda to ni vedno vidno navzven, a te tekmeci napadajo od starta do cilja, še posebej če imaš v ekipi Tadeja. Zelo pomembno je, da je ekipa homogena. Da imaš kolesarje, ki so sposobni nadzirati prvi del, nato takšne, ki lahko po ravninah vlečejo na veter in se prebijejo tudi čez vzpone, pa kolesarje, ki so konkurenčni na klancih, da Tadej ne ostane sam. Zato mora biti na najvišji ravni tako Pogačar kot ekipa, ker vemo, da bodo tudi tekmeci na vrhuncu pripravljenosti.«

Letos so bili domala vsi v ekipi UAE vrhunski, pa vam jo je najprej zagodel padec in odstop Joãa Almeide, nato še Tadejev padec in težave s kolenom, ki jih je skrival vse do jeseni. Kako napet je bil za vas zaključek Toura?

»Bil je kar na šest. Po padcu v 11. etapi so se začele skrbi. Na prvi pirenejski etapi in na gorskem kronometru, na katerih si je Tadej prikolesaril odločilno prednost, je bilo vse videti v redu, vse je šlo v pravo smer. Ko so prišle ravninske etape in deževni dnevi, ni bilo lažje, nasprotno, več dni smo bili zaskrbljeni, ali bo sploh lahko nadaljeval in končal dirko. Ampak Tadej, kot smo navajeni, ne jamra, temveč uresniči svoj cilj, če se le da.«

Tadej Pogačar bo lovil že peto lovoriko na dirki po Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Ključno je bilo, da podatek o načetem kolenu ni prišel v javnost, saj bi ga tekmeci lahko izkoristili v boju za rumeno majico. Kaže, da ste homogena ekipa, ki ne izdaja, kaj se dogaja v »slačilnici«?

»Vsekakor bi tekmecem prav prišel ta podatek, a gotovo so imeli tudi pri kateri od drugih ekip kakšno težavo, za katero nismo vedeli. Da je moštvo pravo, potrjuje tudi to, da se pomembne informacije nikoli ne razširijo po karavani.«

Boste tudi v letu 2026 toliko ob Pogačarju, kot ste bili minula leta?

»Moj koledar je podoben tistemu iz preteklih let, na veliko dirkah bom s Tadejem, na nekaterih pa tudi z drugimi kolesarji. Sicer s sestavljanjem koledarjev nimamo večjih težav, ko dobimo program, se tega držimo, razen če kdo že vnaprej ve, da bo na določen datum zadržan zaradi družinskih obveznosti ali drugih težav. Menim, da smo vsi enakovredni in da vsak dela tisto, kar mu je dodeljeno. Vsaka dirka je pomembna in vsaka zmaga šteje.«

Teh se je pri vaši ekipi letos nabralo največ doslej, je mogoče ponoviti ali preseči bero 95 zmag?

»Za nami je super sezona, a zdaj nismo več tam, vse je izbrisano in vsi gremo na štart iz ničle. Bržkone bomo morali biti še bolj osredotočeni na svoje delo. Ko začneš razmišljati, da si najboljši in da je vse v redu, te običajno tekmeci začnejo prehitevati po desni in levi.«

Ko začneš razmišljati, da si najboljši in da je vse v redu, te začnejo običajno tekmeci prehitevati po desni in levi.

Ekipe niste koreniteje spreminjali, odšli in prišli so le po trije kolesarji. Zakaj?

»Takrat, ko ti gre dobro, poskušaš nadaljevati v isti smeri in ne spreminjaš tistega, kar deluje. Se moraš pa vseeno še bolj potruditi, analizirati, kaj in kako si delal, da se lahko izboljšaš tam, kjer imaš še rezerve.«

Svetlo prihodnost si poskuša ekipa UAE zagotoviti tudi z razvojno ekipo Gen Z, v kateri sta bila v preteklosti Gal Glivar in Anže Ravbar, zdaj pa v njej ni mladih Slovencev. Bi se ji lahko pridružila Luka Maksimović in Vanja Kuntarič Žibert, člana Pogi teama, ki sta bila tudi z vami na pripravljalnem taboru v Benidormu?

»Za mlada slovenska dekleta in fante je zelo pomembno, da imajo stik z vrhom. Menim, da je to zanju super izkušnja in spodbuda za naprej. Oba bi lahko v prihodnjih letih še veliko napredovala. To je nekaj pozitivnega in delati moramo na tem, da bomo čim večkrat videli tudi kakšnega Slovenca v naši ekipi. Se je pa treba zavedati, da smo najboljša ekipa na svetu, Slovenija pa je majhna in ne moremo vsako leto imeti enega ali dva mlada Slovenca, ki bi preskočila na višjo raven.«

Andrej HauptmanTadej PogačarkolesarstvoTour de Francedirka po Francijiintervju
