Anže dobro nabrušen za Kulm

SMUČARSKI SKOKI

Lanišek ubranil naslov državnega prvaka na veliki skakalnici v Planici. Veseli se že poletov ta konec tedna na avstrijskem Štajerskem.

Na Kulmu je že vse nared za prve smučarske polete za svetovni pokal v olimpijski sezoni 2025/26. Zanje pa je – če je mogoče soditi po sredinem državnem prvenstvu v Planici – že nabrušen tudi Anže Lanišek, ki je v blestečem slogu ubranil naziv najboljšega na veliki napravi v Sloveniji. »Veseli me, da sem končno spet malo zadihal. Na zadnjih treningih mi je šlo spet dobro od nog, bil sem zraven, zdaj moram te skoke spraviti še na tekmo,« si je oddahnil 29-letni Domžalčan, potem ko si je s petim naslovom državnega prvaka priskakal odlično popotnico za spektakel na letalnici v Bad Mitterndorfu ...