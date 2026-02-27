  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Anže dobro nabrušen za Kulm

Lanišek ubranil naslov državnega prvaka na veliki skakalnici v Planici. Veseli se že poletov ta konec tedna na avstrijskem Štajerskem.
Anže Lanišek (levo) se je s svojimi klubskimi kolegi (Nik Bergant Smerajc, Timo Šimnovec in Jaka Perne) veselil še srebrne kolajne na ekipnem DP. FOTO: Miha Šimnovec
Anže Lanišek (levo) se je s svojimi klubskimi kolegi (Nik Bergant Smerajc, Timo Šimnovec in Jaka Perne) veselil še srebrne kolajne na ekipnem DP. FOTO: Miha Šimnovec
Miha Šimnovec
 27. 2. 2026 | 06:40
2:34
A+A-
Na Kulmu je že vse nared za prve smučarske polete za svetovni pokal v olimpijski sezoni 2025/26. Zanje pa je – če je mogoče soditi po sredinem državnem prvenstvu v Planici – že nabrušen tudi Anže Lanišek, ki je v blestečem slogu ubranil naziv najboljšega na veliki napravi v Sloveniji. »Veseli me, da sem končno spet malo zadihal. Na zadnjih treningih mi je šlo spet dobro od nog, bil sem zraven, zdaj moram te skoke spraviti še na tekmo,« si je oddahnil 29-letni Domžalčan, potem ko si je s petim naslovom državnega prvaka priskakal odlično popotnico za spektakel na letalnici v Bad Mitterndorfu ...

Anže LanišekPlanicaKulmTimi Zajcsmučarski skokiDomen PrevcLovro KosStefan Kraft
