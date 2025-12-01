Anže se odlično počuti pri Božičku, Nika uživala na Švedskem

SMUČARSKI SKOKI

Prevčeva v Falunu prekinila zmagoviti niz japonske skakalke Nozomi Marujama. ​Lanišek z drugim zaporednim slavjem še povečal vodstvo v svetovnem pokalu.

Slovenski smučarski skakalci in skakalke so tudi minuli konec tedna navduševali med svetovno elito. V Ruki je predvčerajšnjim drugo zaporedno zmago slavil Anže Lanišek, drugič zapovrstjo se je na oder za najboljše zavihtel Domen Prevc, njegova sestra Nika Prevc pa je blestela na generalki za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027 v Falunu. Branilka velikega kristalnega globusa se je – tako kot pred njo Lanišek – po drugem mestu na srednji napravi Lugnet na sosednji veliki skakalnici zavihtela na najvišjo stopnico. V četrtem poskusu je tako prvič v olimpijski zimi opravila z vso ...