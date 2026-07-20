Argentinec povzročal kaos na igrišču: izgubil finale SP, nato obračunal z dvema Špancema (VIDEO)

Svetovno prvenstvo v nogometu se je končalo, španska nogometna reprezentanca pa je v finalu, ki se ga ne bomo dolgo spominjali, premagala Argentino z 1:0. Odločil ga je zadetek Ferrana Torresa, zaznamovala ga je izključitev Enza Fernándeza, vsaj še nekaj dni pa se bo govorilo tudi o Leandru Paredesu. Argentinski rezervist je v igro vstopil ob polčasu in v istem trenutku postal najbolj problematičen igralec na igrišču. Tako kot se je po tekmi spravil še nad španske nogometaše.

Paredes je potreboval le nekaj minut, da je prejel rumeni karton, pozneje pa je storil vrsto prekrškov, zaradi katerih bi bil lahko izključen. Ko se je tekma končala, je povsem izgubil živce. Najprej se je zapletel v spor z osrednjim branilcem Ericom Garcío, nato pa je bil še ostrejši do vezista Gavija, ki na tej tekmi sploh ni igral. Posnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, kažejo, kako Paredes povzroča incidente na igrišču, medtem ko ga več nogometašev poskuša ustaviti, preden bi povzročil še večji kaos.

Kot ste lahko videli, je bila Argentina skozi celotno tekmo v podrejenem položaju, saj je srečanje minilo v znamenju prevlade Španije. Ekipa Lionela Scalonija ni sprožila niti enega strela v okvir nasprotnikovih vrat, medtem ko je španska reprezentanca zapravila vrsto lepih priložnosti, da bi premagala Emiliana Martíneza, ki je bil na še eni veliki tekmi znova najboljši igralec svoje reprezentance.