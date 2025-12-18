Aronjan spet na vrhu

Armensko-ameriški velemojster Levon Aronjan je zmagovalec zadnjega turnirja prve sezone elitne serije v naključnem šahu v bližini Cape Towna. V finalu je bil z 1,5:0,5 boljši od Magnusa Carlsena, ki je dvema prvima in dvema 3. mestoma na petem turnirju dodal še drugo. Z veliko prednostjo je bil najboljši v seštevku za dodatni bonus v višini 100.000 $.

Aronjan je po julijski zmagi v Las Vegasu slavil drugič zapored in v skupni razvrstitvi serije zaostal le za Carlsenom. V Južni Afriki je prikazal najbolj kakovostne igre, v 17 partijah pa ni doživel niti enega poraza. Na poti do finala je sicer dvakrat potreboval hitropotezne podaljške, v katerih je po velikem boju najprej izločil rojaka Hansa Niemanna in v polfinalu še Nemca Vincenta Keymerja, zmagovalca prvega turnirja serije. Finale proti staremu znancu, s katerim se bori na najvišji ravni že vse od kandidatskih dvobojev leta 2007, je nato nekoliko presenetljivo gladko odločil sebi prid s prepričljivo zmago z belimi figurami v prvi partiji in zanesljivim remijem s črnimi v drugi. Carlsen je precej nihal in skupaj doživel kar pet porazov, tako da je bilo drugo mesto tokrat zanj maksimum. V dramatičnih dvobojih četrtfinala in polfinala je še prevladal proti Fabianu Caruani in mlademu Javohirju Sindarovu, v finalu pa je bil nemočen. Kljub temu ostaja številka ena na svetovni lestvici tudi v naključnem šahu in je še vedno glavni magnet za šahovsko javnost.

Blesti Firouzja

Turnirji brez njega so deležni manjše pozornosti, kar velja tudi za letošnjo tretjo izvedbo globalne lige, ki poteka v Mumbaju. V šestih ekipah igra lepo število zvezdnikov s svetovnim prvakom Gukešom Domaradžujem na čelu. Slednji v pospešenem tempu za razmišljanje spet preživlja težke trenutke in je v prvih treh partijah ob dveh porazih iztržil le en remi. Ugnala sta ga Francoz Alireza Firouzja ter njegov rojak in predhodnik na svetovnem prestolu Vishy Anand.

Beli na potezi Mamedžarov – Rapport, Mumbaj 2025 Kako je beli izkoristil pomanjkljivo obrambo v bližini črnega kralja? REŠITEV: Edina poteza, ki belemu prinese odločilni napad, je 1.Dg6!, ko bela dama v sodelovanju s trdnjavo po 6. vrsti zada črnemu odločilni udarec. Rapport je v pomanjkanju ustrezne obrambe pred 2.Da6+ ali 2.Db6+ tekmecu takoj priznal poraz.

V tekmovanju s sila nepredvidljivim formatom je najboljši uvod uspel zmagovalcem predhodnih dveh izvedb tekmovanja, ekipi Triveni Continental Kings, za katere na prvi šahovnici blesti prav Firouzja. Ta je ob Gukešu premagal še drugega in tretjega igralca sveta, Američana Hikaruja Nakamuro in Fabiana Caruano. Najboljši ekipi po desetih krogih prvega dela se uvrstita v finale, ki bo odločil zmagovalca.