Atletico sanja o zgodovinski sezoni

Petkratna evropska prvakinja Barcelona je padla pokončno, spet se je pogumno borila desetimi igralci, zmagala z 2:1, a bila za gol prekratka in se bo v sezoni 2025/26 morala sprijazniti z ubranitvijo naslova španskega prvaka. Šestkratni evropski šampion Liverpool je le bleda senca ekipe, kakršno je zasnoval Jürgen Klopp, in ga čaka trd boj za uvrstitev v ligo prvakov. Vse čestitke pa gredo branilcu naslova PSG, ki je z 2:0 in skupnih 4:0 suvereno napredoval v polfinale, in Atleticu, ki ostaja v igri za izmuzljivo evropsko slavo. Pa tudi Jan Oblak, ki bo do polfinala prav gotovo nared.

29-odstotno posest žoge je imel Atletico proti Barceloni.

Lamine Yamal je dosegel prvi gol za Barcelono. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Trpeli so, hodili po robu prepada, zdelo se je, da se bo ponovila večkrat videna zgodba, da Atletico pač ni evropska smetana in ne bo znal storiti zadnjega koraka. A odkar je prišel, sta se spremenili klubska zgodovina in miselnost, zgodil se je premik v klubskem DNK. Rdeče-beli so se četrtič prebili v polfinale. V letih 2014 in 2016 so v četrtfinalu izločili Barcelono – ekipoin. In dve leti pozneje so izločili moštvo, ki ga jepopeljal do trojne krone, takrat že zv svojih vrstah. Tokrat so bili na vrstiter trener, ki zadnji dve leti prevladujejo v la ligi. Čeprav je Barcelonina vitrina polna lovorik, ima Atletico v elitnem tekmovanju boljši izkupiček v medsebojnih dvobojih. Trije dvoboji, trije preboji v polfinale. Pravzaprav je v Evropi edini pravi Atleticov »rabelj« Real Madrid, saj je bil usoden v obeh finalih, pa tudi v polfinalu leta 2017.

8:2 je bilo razmerje v kotih v prid Liverpoolu proti PSG.

Ko je Barcelona prek Yamala in Ferrana Torresa izničila zaostanek s prve tekme, se je za domačega junaka izkazal novinec Ademola Lookman. Morda bi Kataloncem, ki jim je sodnik Clement Turpin v drugem polčasu razveljavil gol, celo uspel popoln zasuk, če jim kril ne bi pristrigla nova izključitev, rdeči karton je prejel Eric García in doživel usodo Pauja Cubarsija s tekme na Camp Nouu. Navijači so častili svoje »rojiblancos«, še posebej 35-letnega Antoina Griezmanna, ki je imel čustven večer na Metropolitanu. Francoz je že napovedal, da bo po koncu sezone odšel k Orlandu in tako sklenil izjemno obdobje v Madridu. Svetovni prvak iz leta 2018 je v Atletico prvič prišel iz Real Sociedada leta 2014. Leta 2019 je odšel v Barcelono, tri leta pozneje pa se je vrnil in postal eden obrazov Simeonejevega 15-letnega projekta. Njegove številke govorijo zase: 211 zadetkov in 97 podaj, kar ga uvršča na prvo mesto večne lestvice strelcev Atletica.

V soboto za kraljevi pokal

Kljub temu je bilo lovorik malo, pravzaprav samo zmaga v evropski ligi leta 2018, zato je ta sezona zadnja priložnost, da se Griezmann poslovi na poseben način. Atletico je le še dve tekmi oddaljen od prvega finala lige prvakov po desetih letih. »Zelo sem srečen. Ni pomembno, na koga naletimo, dokler smo še vedno v igri in dokler bomo v vrhunski formi do samega konca. To je bil sijajen, a zahteven dvoboj proti vrhunski ekipi Barcelone. Bilo je težko, a smo zdržali,« je bil ponosen Griezmann, ki bi lahko pokal dvignil že v soboto v Sevilli po finalu kraljevega pokala proti Real Sociedadu, njegovem matičnem klubu. »Upam, da lahko svojim soigralcem pomagam, da naredimo nekaj lepega, nekaj zgodovinskega. Naši navijači si to zaslužijo. Po koncu tekme sem še nekaj minut ostal z njimi na igrišču in preprosto užival v pesmi in vzdušju, fantastično!«

15 let je na Atleticovi klopi Diego Simeone.

Tudi Simeone verjame, da je to sezona, ki se bo zapisala v anale. Če je karma Arneja Slota popustila že v drugi sezoni na klopi Liverpoola, je pri Argentincu tudi po desetletju in pol v Madridu močno prisotna. »V polfinale gremo s popolnim upanjem, s popolnim prepričanjem. Vemo, katere so naše prednosti, pripravljeni smo ujeti, kar lovimo že dolgo. Še vedno me navdušuje, ko vidim, da je ekipa še naprej lačna dokazovanja. Igralci so se menjali, večkrat smo morali začenjati znova, pa smo spet tu, med štirimi najboljšimi ekipami v Evropi,« je bil srečen karizmatični Simeone, ki ima v ekipi tudi svojega sina Giuliana.

Dembele dokončal delo

PSG? Ostaja eden glavnih favoritov za osvojitev lovorike. Zadnji, ki mu jo je uspelo ubraniti, je bil Real Madrid leta 2018. Tudi na slovitem Anfieldu je bilo 2:0 za francoske prvake. Oba zadetka je dosegel dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele. »Težko je braniti naslov v ligi prvakov, tega se zavedamo. A znova smo tu in te priložnosti moramo kar najbolje izkoristiti. Vidite lahko, kakšna ekipa smo – imamo veliko samozavesti in veliko vere vase,« je bil zadovoljen trener Luis Enrique.