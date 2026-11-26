Še preden se je v Copper Mountainu začela sezona hitrih disciplin, so se največje smučarske reprezentance sprle zaradi dostopa do tekmovalne proge. Pred sobotnim superveleslalomom so Američani, Avstrijci in Norvežani dobili po dva treninga na prizorišču, preostale ekipe pa le po enega. Švicarji, ki imajo v Marcu Odermattu lanskega zmagovalca na tem prizorišču, so na sestanku vodij ekip protestirali, a je razpored ostal enak.

Avstrijcem je dodaten termin prineslo dolgoletno sodelovanje z ameriško reprezentanco. V Söldnu ji omogočajo dodatne treninge, v Koloradu pa so jim gostitelji vrnili uslugo. Američani že več let sodelujejo tudi z Norvežani. Švicarski trener za hitre discipline Reto Nydegger po neuspešnem protestu stavi na opravljeno delo na pripravah v Zermattu in Čilu. Po teh pripravah naj bi bili njegovi smučarji konkurenčni tudi z le enim treningom na tekmovalni progi.

Italijanskega veterana Dominika Parisa je v ZDA jezilo predvsem to, kako malo je lahko opravil v Koloradu. »Tukaj sem že teden dni, pa nisem opravil niti enega uporabnega treninga hitrih disciplin,« je dejal v ponedeljek. Na odsekih, ki jih je imel na voljo, so vožnje trajale le okoli 30 sekund. Ob tako kratkih vožnjah se mu je zdelo skoraj vseeno, ali sploh gre na start treninga. »Bolje bi bilo, da bi šel na kavo,« je bil jezen Paris. V soboto se bo sezona začela tudi za slovensko ekipo v hitrih disciplinah. Trener Aleš Brezavšček je pred odhodom v ZDA kot najverjetnejša slovenska nastopajoča navedel Miho Hrobata in Nejca Naraločnika. »V Copper Mountainu želim le začeti tekmovalni ritem, nato pa sledi Beaver Creek,« je dejal Hrobat. Tam se je pred dvema letoma s tretjim mestom v smuku prvič povzpel na zmagovalni oder svetovnega pokala. Sobotni superveleslalom se bo začel ob 19.45 po slovenskem času.