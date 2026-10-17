Barbara Železnik: Ljubljano smo v 30 letih spremenili v tekaško destinacijo

Jubilejni Ljubljanski maraton je zgodba o vztrajnosti in preseganju lastnih meja, predvsem zgodba o uspehu, o čemer priča tudi rekordna udeležba. Direktorica Barbara Železnik iz podjetja Timing Ljubljana dobro ve, kaj vse se skriva za številkami na štartni in ciljni črti. Z najbolj množično športno-rekreativno prireditvijo v Sloveniji je 55-letna Železnikova povezana od začetka, vajeti je prevzela od mentorja Gojka Zalokarja na prelomu tisočletja.

Maraton je edinkrat odpadel v pandemičnem letu 2020, od leta 2021 pa se je število prijavljenih na glavne tri teke (42, 21 in 10 km) povečevalo s 4416 na zdaj rekordnih 22.509!

Zavidljive številke, kako močno ste ponosni na to?

Res so impresivne. Ob tem naj povem, da je skupna številka vseh prijavljenih z otroškimi teki vred spet rekordnih 33.281 tekačev, lani smo jih imeli 29.555.

Kako je pri posameznih tekih odraslih?

Na 10 kilometrov je prijavljenih 7176, na 21 km 10.423 in na 42 km 4910 tekačev. Šolarjev je 8772, kar je tudi rekord, Vita tekačev pa je 2000, kot znaša omejitev. Naša strategija, ki smo jo naredili pred leti, je bila imeti na velikem maratonu 5000 udeležencev, zdaj smo že skoraj tam. Nekaj naj ostane za naslednje leto.

Domači-tujci?

Tujcev imamo 7774 iz 84 držav. Kar 14 držav ima več kot 100 udeležencev, kar je lep podatek. Veseli me, ker imamo 2616 študentov iz 38 držav. To je 700 študentov več kot lani, kar je verjetno tudi zasluga tega, da se bo letos t. i. evropski tek za študente odvijal pri nas in se bodo v študentskih kategorijah delile kolajne na vseh treh razdaljah.

Ženske-moški?

Na 10 km imamo 3290 moških in 3886 žensk, na 21 km 5865 moških in 4558 žensk, na 42 km pa 3725 moških in 1185 žensk. Skupaj je torej 12.880 moških in 9629 žensk. Slednjih je skupaj 42,77 odstotka, na 10 km so ženske v večini s 54,19 odstotka, na polmaratonu 43,72 % in na maratonu 24,13 %. Na maraton je prijavljenih 414 žensk več kot lani, kar ni slabo. Vsekakor smo prvič prebili tisočico. Tudi pri šolskih tekih zmagajo dekleta, 4708-4064. Pri Vita tekačih pa je skoraj izenačeno, obojih je blizu 1000.

Tek je njena strast in poslanstvo. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Kakšna je povprečna starost tekačev?

Skupna je 37,3 leta, pri 10 km 37,2, pri 21 km 36,8 in pri 42 km 36,6 leta. Dokaj majhne razlike, torej.

Najstarejši-najmlajši?

Najstarejši tekač na 10 km je star 93 let in prihaja iz Srbije. Kazimira (Lužnik, 92 let, v zadnjih letih najstarejša, op. a.) letos ne bo tekla. Pri mlajših imamo starostne omejitve, na 10 km so letnik 2010 in starejši, na 21 km letnik 2008 in na 42 km letnik 2006.

Dovolj statistike, kaj je skritega za njo?

Številke lepo potrjujejo, da postajamo prepoznavna turistična tekaška destinacija v Evropi in tudi v svetu. Velik preboj smo naredili s tem, da obiskujemo razne vplivne sejme in krepimo prisotnost na družbenih omrežjih.

Če je le mogoče, naj Ljubljančani ne gredo nikamor z avtom, ali pa naj avto prej premaknejo zunaj cestnega obroča, ki je objavljen.

Lahko rečete, da je nekaj dni pred prvim štartom vse nared za maraton?

Ne, nikakor. Ogrodje je vsekakor pripravljeno. Nato so na vrsti zadnje podrobnosti, ki jih je ogromno. Preverjanja. Preverjanje članov osebja, ali pridejo na lokacijo, ali vedo, kaj morajo narediti. Predvsem tehnične stvari. Naročamo sadje, vodo, da vse pravočasno pride na prireditveni prostor in na okrepčevalne postaje. Logistika, ki zadeva postavitev prireditvenih prostorov. Letos smo s Sejmom Tečem spet na Gospodarskem razstavišču, ne več v Stožicah. Spremenili smo traso, zato je treba postaviti zapore na pravih lokacijah. Pod črto pa drži, smo že zelo utečena ekipa in vse bo, kot mora biti.

V nedeljo bo prav poseben dan tudi za direktorico. FOTO: Matej Družnik

Ste naročili vreme? Organizatorji EP v kolesarstvu so ga namreč naročili.

Smo. Računamo, da bo lepo (trkanje po mizi; op. a.). Prav navdušena sem bila, ker so vse velike športne prireditve v Sloveniji letos potekale v lepem vremenu. Istrski maraton, Radenci, Pot ob žici s tekom trojk, maraton Franja, Wings for Fife, DM tek, Tek 4 mostov ... Ni bilo prireditve, za katero bi lahko rekli, da jo je skazilo slabo vreme. To je kar pomemben dejavnik. Lani je bila v soboto na šolskih tekih zjutraj megla, mrzlo je bilo, otroci so drhteli. Sem se že pripravila na to, da bo nedelja siva in turobna, da bodo takšne tudi fotografije. A potem je bilo bolje in so šle v svet lepe fotografije. Vreme v resnici naredi prireditev.

So priprave bolj stresne, ker bo to 30. maraton? Kakšne so spremembe?

Kar zadeva organizacijo tekov, ni nič drugače. Gre bolj za to, da smo se zaradi obletnice lotili več spremljevalnih dogodkov. Začeli smo maja s spominskim bankovcem, do 3. novembra imamo razstavo fotografij na Jakopičevem sprehajališču, imeli smo novinarsko konferenco pri županu, kjer smo predstavili tudi spominsko znamko. Spremembe so tudi v kontekstu večje varnosti na prizorišču. Tudi zato smo 10-kilometrski tek prestavili na soboto, trasa je v celoti spremenjena in poteka po bežigrajskem delu. Spremenili smo traso maratonske razdalje, ne gre več čez ožje mestno središče in v zadnjem delu po Dunajski cesti, s tem bo mogoče prehajati skozi Plečnikov prehod in čez Slovensko cesto ves dan v nedeljo. Tako bo gneča manjša po prihodu v cilj.

Je 16.30 za soboto malce pozno?

Mislim, da ne. Osebno imam raje popoldanske teke, saj nisem jutranji človek. Tako smo se odločili. Če se bo izkazalo, da odločitev ni bila dobra, se bomo v prihodnje morda prilagodili.

Velik preboj smo naredili s tem, da obiskujemo razne vplivne sejme in krepimo prisotnost na družbenih omrežjih.

Koliko bo navijaških območij?

Navijaških točk bo 10, pripravljamo jih s četrtnimi skupnostmi. Povabili smo tudi godbe na pihala iz raznih krajev, ki bodo predvidoma na 10 lokacijah. Na štartu bodo eni in edini The Stroymachine, na Trgu MDB pa trije festivali, Arsana, Ljubljana in Jazz. Pozivamo prebivalce Ljubljane, naj stopijo k trasi in spodbujajo tekače. Če je le mogoče, naj ne gredo nikamor z avtom, ali pa avto prej premaknejo zunaj obroča, ki je objavljen. Naj povem, da se bo dalo traso prečkati le tam, kjer bo na križišču prisoten policist in bo ocenil, da je varno. Upam, da bo tega čim manj.

Kako je z okrepčevalnimi postajami?

To je ena največjih služb znotraj Ljubljanskega maratona. Postavili bomo osem okrepčevalnic in šest vodnih postaj. Okrepčevalnice so na 5 km, prva vodna postaja je na 12,5 km, od tam pa na 5 kilometrov. Veliko ljudi dela tam, okrog tristo. Na vsaki postaji bo sestra nujne medicinske pomoči, predstavnik Rdečega križa, defibrilator, za katerega upamo, da nikdar ne bo uporabljen.

V prostorih podjetja Timing Ljubljana vlada ustvarjalni nered. FOTO: Leon Vidic

Koliko ljudi bo vpetih?

Lani je bilo vpetih v maraton nekaj čez 1500 ljudi, letos jih bomo potrebovali še nekaj več. Nimamo še končnega števila, tudi letos so z nami prostovoljci iz srednjih šol, ki pa jih je vsako leto več. Polnoletni so redarji na nekaterih križiščih v blokovskih naseljih, drugi so v garderobnem šotoru, na okrepčevalnih postajah, pri podelitvi medalj, usmerjanju na prireditvenem prostoru. Vsaka roka prav pride.

Kakšne so časovne omejitve za najbolj počasne?

Na 10 km je omejitev dve uri, na 21 km štiri ure in na 42 km šest ur. Pri maratonski razdalji je že prej kretnica na Groharjevi cesti, tam tistega, ki je počasnejši od 2:45, načeloma ne spustimo v drugi krog.

Lani je Primož Kobe postavil slovenski rekord na Ljubljanskem maratonu, 2:17:03, pričakujete, da ga bo letos še izboljšal?

Kobe letos teče svoj poslovilni maraton v profesionalni karieri. Rekel mi je, da bi rad postavil evropski veteranski rekord. So mu pa letos malce ponagajale bolečine pri teku, tako da težko ocenjujem njegovo formo. Letos bo debitiral Jan Kokalj, ki ima željo teči 2:14, 2:15. Je v odlični formi, bomo videli, kakšen osebni rekord mu bo uspelo postaviti. Zanimiva bo desetka pri fantih, pomerila se bosta Vid Botolin in Žan Rudolf, ki bosta imela spodbujevalca ritma in bi lahko šlo zelo hitro.

V soboto so avtobusne linije bolj pogoste, za nedeljo so organizirane dodatne linije s parkirišč P+R. Vsi tekači s štartno številko bodo imeli oba dneva brezplačen prevoz.

Širite vaš »top tim«. Zraven so še Klara Lukan, Liza Šajn, Jakob Medved ...

Veseli smo, da lahko podpiramo naše tekače na dolge proge in ponosni smo na njihove rezultate. Na 21 km bi morala teči še Maruša Mišmaš Zrimšek, a je poškodovana. Upam, da pride vsaj navijat, če ne bo imela operacije ravno takrat.

Harmonikarja z Guinnessovim rekordom letos ne bo?

Anže Zavrl bo tudi letos tekel maraton, a tokrat brez harmonike. Bo pa v soboto in nedeljo pred štartom predstavitev nove navijaške himne Mamo to, darilo slovenskemu športu, pod katero se podpisujejo Anže Zavrl in Gadi, Rock Partyzani, pristni utrip in ritem prihodnosti pa so zagotovili mladi tolkalci z OŠ Livada pod vodstvom Hane Mačkovšek.

Kaj dobijo udeleženci poleg tekaške izkušnje?

Vsi dobijo kolajne, pa tudi majice v štartnem paketu, kdor jo je pač naročil s klikom ob prijavi. Na 42 km dobijo v cilju še majico »Finisher«. Najmlajši tudi dobijo majice in medalje, vendar šele, ko pridejo v cilj. Naj ob tem povem, da bomo imeli pri šolarjih do petega razreda tokrat postavljen zaprt ciljni koridor vse do izhoda na Plečnikovem trgu pred Maxijem, za otroke bomo imeli pripravljeno tudi zapestnico z napisom »Zmorem sam«, kar pomeni, da če učitelji – ali starši – ocenijo, da otrok zmore sam poiskati tablo zunaj tega ograjenega prostora, ga bomo pustili, sicer bo moral počakati, da pridejo ponj.

Na cilju je vedno najlepše. FOTO: Roman Šipić

Lani je bil prireditveni prostor v Stožicah, letos je spet na Gospodarskem razstavišču. Vam ustreza lokacija bližje središču mesta, bo to zdaj trajna rešitev?

Lokacija v bližini središča nam ustreza, vendar žal ne bo trajna, vsaj ne v isti dvorani, ker je prihodnje leto že zasedena. Bili smo že na Gospodarskem razstavišču, v Marmorni in Stebrni dvorani ter preddverju pred Marmorno, a je bilo za nas premalo prostora in smo rekli, gremo v dvorano Stožice, kjer smo bili na Zelenem. Toda letos je v Stožicah EP v namiznem tenisu in smo morali ven. Iskali smo nadomestno nastanitev in jo našli na Gospodarskem razstavišču, v halah Kupola in Kocka, ki sta največji, kar je super. Toda ponavljam: naslednje leto ima tam konferenco Microsoft in spet ne bomo mogli biti tam. Vseeno bomo iskali rešitev na Gospodarskem razstavišču, spet v manjših dvoranah in še kaj zraven. Tam nam je zelo všeč, ker je blizu prizorišča.

Gotovo pa je tudi zaradi tega vse skupaj spet težje dostopno za udeležence iz oddaljenejših krajev.

Moram izpostaviti sistem P+R. V soboto so avtobusne linije bolj pogoste, za nedeljo so organizirane dodatne linije s parkirišč P+R. Vsi tekači s štartno številko bodo imeli oba dneva brezplačen prevoz. Iz Dolenjske pri Supernovi na Rudniku, potem so še postaje Barje, Dolgi most, letos smo aktivirali P+R Stanežiče, ker tam je res veliko parkirišče in bosta dva avtobusa ves dan krožila do Tivolija, in seveda Stožice.

Gospodarsko razstavišče torej vabi.

Letos je res idealno z glavno dvorano, kjer so tudi maturantski plesi. Naredili bomo posebno slovensko avenijo s predstavitvijo slovenskih izdelkov. To bo bolj zanimivo za tujce. »Made in Slovenia«, se pravi, veliko razstavljavcev, hrana, tradicionalni izdelki ...

Kako visoko lahko seže ljubljanski maraton, kaj je lahko še boljše po omenjenih rekordnih številkah?

Maraton vsako leto zraste za približno 3000 tekačev. Kakšno je maksimalno število udeležencev, ki ga lahko sprejme Ljubljana, težko ocenim. Če jih je 15.000 ali 20.000, ni bistvene razlike, kar zadeva organizacijo. So pa ljubljanske ulice široke, kot so, ne moreš delati iz njih avenij, kakor jih imajo drugje, in tudi prireditveni prostor je majhen, zato smo tudi letos premaknili tek na 10 km. Ko gledam na 13. kilometru v Dravljah neprekinjene kolone tekačev, se vprašam, ali je užitek teči v gneči. Za tiste, ki radi hitreje tečejo, je težava vijuganje med njimi. Nam je precej težje kot organizatorjem, ki imajo samo maratonsko razdaljo. Morda bo enkrat treba reči, to je to. Ni vse v rasti, lahko pa vsako leto naredimo dogodek še boljši in prijaznejši za vse tekače.