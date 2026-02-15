Besedni obračun v Predazzu: Ne! Ne! Ne! Slovenski navijači nad olimpijskega zmagovalca

Druga zlata medalja mu je ušla, nato se je zapletel še v prepir z navijači. Nemški smučarski skakalec Philipp Raimund, ki je v ponedeljek na srednji skakalnici zmagal, se je moral v soboto na veliki napravi zadovoljiti z devetim mestom. Ob tem so navijači zmagovalca Domna Prevca menili, da morajo prav z njim poravnati tri tedne stare račune.

Ko se je Raimund v soboto po koncu tekme v Predazzu prebijal skozi mešano cono proti novinarjem, so slovenski navijači začeli proti njemu v nemščini posmehljivo vpiti "Ne! Ne! Ne!".S temi besedami je inšpektor Mednarodne smučarske zveze (Fis) Hubert Mathis konec januarja med moštveno tekmo na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu Prevcu preprečil dostop do zaletišča po zdaj že slavnem pripetljaju s pobeglima smučkama.

»To se mi je zdelo nekoliko neprijetno,« je po poročanju nemških medijev povedal Raimund. "S tem nisem imel absolutno nič," je dejal. In res ni imel. Poleg tega Mathis sploh ni Nemec. Zato je Raimund slovenskim navijačem zavpil: »Veste, da je ta tip Švicar, kajne?« Raimunda je dogodek močno razdražil. »To se mi zdi zdaj, ko je Domen tukaj zmagal, nekoliko neprimerno. Popolnoma nepotrebno, ampak kaže na človeško šibkost,« je dejal. Hkrati je dodal, da s Prevcem nima prav nobenih težav. »Ne, z Domnom sem popolnoma v redu. Mislim, zelo ga imam rad,« je dejal o svojem tekmecu.